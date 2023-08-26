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Аналитики ISW рассказали о значительных потерях окупантов на острове в дельте Днепра

26 августа, 2023 суббота
05:38
Война с Россией

Армия РФ понесла значительные потери при недостаточной поддержке на одном из островов в дельте Днепра, расположенном в Херсонской области

Об этом сообщает Институт изучения войны ISW.

По данным аналитиков, потери вызвали возмущение российским военным командованием. Сообщается, что командиры окупантов якобы игнорируют жалобы личного состава о больших потерях и тяжелых условиях.

Командир роты армии РФ пытался эвакуировать свое подразделение с острова, но старшие командиры остановили эвакуацию, отослали командира и уволили двух других командиров, поддержавших заключение.

Другие офицеры российской армии подвергли критике высшее командование за неспособность взять ответственность во время эвакуации. Российское информационное пространство ранее критиковало военное командование за аналогичные неудачи в боях у Антоновского моста.

  • 7 августа в ГУР заявили , что его спецназовцы в ходе операции на временно оккупированном левобережье Днепра в Херсонской области уничтожили ракетное подразделение российской армии.
  • 9 августа, в традиционном сведении аналитики Института изучения войны отметили , что несколько российских военных блоггеров сообщили о высадке украинскими силами до семи катеров, каждый из которых перевозил около шести-семи человек, на восточном берегу Днепра в районе населенного пункта Казачьи Лагеря, и прорвали там оборону в глубь до 800 метров. Минобороны Украины опровергло эту информацию.
Херсонщина
наступление ВСУ
потери окуппантов
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