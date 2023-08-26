Аналитики ISW рассказали о значительных потерях окупантов на острове в дельте Днепра

Об этом сообщает Институт изучения войны ISW.

По данным аналитиков, потери вызвали возмущение российским военным командованием. Сообщается, что командиры окупантов якобы игнорируют жалобы личного состава о больших потерях и тяжелых условиях.

Командир роты армии РФ пытался эвакуировать свое подразделение с острова, но старшие командиры остановили эвакуацию, отослали командира и уволили двух других командиров, поддержавших заключение.

Другие офицеры российской армии подвергли критике высшее командование за неспособность взять ответственность во время эвакуации. Российское информационное пространство ранее критиковало военное командование за аналогичные неудачи в боях у Антоновского моста.