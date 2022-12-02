Аналитики ISW ответили, зачем Лукашенко заговорил об угрозе для Беларуси со стороны НАТО
Самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко, вероятно, делает заявления об угрозе со стороны НАТО, чтобы подчеркнуть необходимость защиты и избежать вовлечения в войну в Украине
Об этом говорится в новом отчете Института изучения войны (ISW).
Лукашенко заявил, что НАТО готовится напасть на Беларусь. Он также обвинил Украину и НАТО в росте провокаций вблизи белорусско-украинской границы и заявил, что Украина пытается втянуть силы НАТО в войну.
"Лукашенко заявил, что белорусским чиновникам удалось умерить потенциального противника от применения военной силы против Беларуси, а НАТО наращивает силы и активизирует боевую подготовку в соседних странах", - говорится в сообщении.
В то же время, министр обороны Беларуси Виктор Хренин сказал, что прямой подготовки к войне не ведется, и что страна будет только защищать свою территорию.
Аналитики отмечают, что Лукашенко и Хренин, вероятно, сосредоточили информационную кампанию на вымышленной агрессии НАТО и провокационной деятельности вдоль белорусской границы для оснований утверждать, что белорусские военные должны остаться в Беларуси для защиты от "потенциальной агрессии НАТО", и таким образом создать информационные противостояние российскому давлению по вступлению в войну в Украине.
ISW продолжает оценивать вступление Беларуси в войну России против Украины как крайне маловероятное.
- В Генштабе ВСУ ранее предположили, что россияне могут попытаться пойти в наступление на Киев, использовав в качестве плацдарма территорию Беларуси.
- 26 ноября Институт исследований глобальных угроз и демократии Роберта Лансинга отметил, что Россия рассматривает вариант с убийством самопровозглашенного президента Беларуси Александра Лукашенко для вовлечения страны в войну против Украины.
- 28 ноября появилось сообщение с оценкой вероятности наступления из Белоруссии от ГУР МО: информация о том, что Беларусь якобы готовит наступление, распространяется специально. Но если страна все же попытается ворваться на украинскую территорию, это станет для нее "самоубийством".
- Уже 30 ноября в ГУР заявили, что не видят признаков формирования наступательной группировки в Беларуси, но угроза сохраняется.
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