Об этом говорится в новом отчете Института изучения войны (ISW).

Лукашенко заявил, что НАТО готовится напасть на Беларусь. Он также обвинил Украину и НАТО в росте провокаций вблизи белорусско-украинской границы и заявил, что Украина пытается втянуть силы НАТО в войну.

"Лукашенко заявил, что белорусским чиновникам удалось умерить потенциального противника от применения военной силы против Беларуси, а НАТО наращивает силы и активизирует боевую подготовку в соседних странах", - говорится в сообщении.

В то же время, министр обороны Беларуси Виктор Хренин сказал, что прямой подготовки к войне не ведется, и что страна будет только защищать свою территорию.

Аналитики отмечают, что Лукашенко и Хренин, вероятно, сосредоточили информационную кампанию на вымышленной агрессии НАТО и провокационной деятельности вдоль белорусской границы для оснований утверждать, что белорусские военные должны остаться в Беларуси для защиты от "потенциальной агрессии НАТО", и таким образом создать информационные противостояние российскому давлению по вступлению в войну в Украине.

ISW продолжает оценивать вступление Беларуси в войну России против Украины как крайне маловероятное.

В Генштабе ВСУ ранее предположили, что россияне могут попытаться пойти в наступление на Киев, использовав в качестве плацдарма территорию Беларуси.

26 ноября Институт исследований глобальных угроз и демократии Роберта Лансинга отметил, что Россия рассматривает вариант с убийством самопровозглашенного президента Беларуси Александра Лукашенко для вовлечения страны в войну против Украины.

28 ноября появилось сообщение с оценкой вероятности наступления из Белоруссии от ГУР МО: информация о том, что Беларусь якобы готовит наступление, распространяется специально. Но если страна все же попытается ворваться на украинскую территорию, это станет для нее "самоубийством".

Уже 30 ноября в ГУР заявили, что не видят признаков формирования наступательной группировки в Беларуси, но угроза сохраняется.

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