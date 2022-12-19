Об этом сообщает Институт изучения войны (ISW).

Аналитики напоминают, что командующий Объединенными силами ВСУ Сергей Наев ранее заявлял, что во время переговоров в Минске руководитель Кремля, вероятно, поднимет тему более широкого участия армии Беларуси в дальнейшей российской агрессии.

Наев заявил, что перед визитом в Беларусь Путин провел совещание с командованием российской армии, на котором обсуждал дальнейшие действия в войне.

"Взятые вместе, встреча Путина с российским командованием, якобы фронтовой визит Шойгу и встреча Путина и Лукашенко свидетельствуют о новом этапе в представлении, планировании и ведении войны и могут предвещать возобновление наступательных операций против Украины в ближайшие месяцы", - говорят в ISW.

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Также эксперты отметили, что российская армия, даже усиленная ВС Беларуси, не сможет проводить широкомасштабные механизированные наступательные действия в ближайшие месяцы.

"Человеческая сила, которую РФ формирует из мобилизованных резервистов и ежегодного осеннего цикла призыва, не будет достаточно подготовлена ​​для проведения быстрых и эффективных механизированных маневров. А проблема содержания имеющихся подразделений, оснащенных танками, артиллерией и другим необходимым оборудованием, не будет решена вовремя, чтобы оснастить большие новые силы для наступательных операций этой зимой", - отмечают в Институте.

В ISW также добавили, что Путин может отдать приказ на проведение новых масштабных операций, но Лукашенко вряд ли привлечет белорусскую армию (которую тоже придется перевооружить) до вторжения в Украину.

13 декабря в Беларуси началась внезапная проверка боевой готовности вооруженных сил.

15 декабря главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный сказал, что не исключает наступления оккупантов в Киев из Беларуси. Российская Федерация может повторить наступление на Киев в январе-феврале 2023 года. В настоящее время страна-агрессорка готовит около 200 тыс. новых военных.

16 декабря стало известно, что Владимир Путин встретится в Минске с Александром Лукашенко 19 декабря. А аналитики ISW определили, к чему Путин будет склонять Лукашенко во время визита.

18 декабря президент Украины Владимир Зеленский провел очередное заседание Ставки верховного главнокомандующего. Говорили, в частности, о ситуации в Беларуси и возможной угрозе наступления.

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