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Аналитики ISW оценили возможность вступления Беларуси в войну против Украины после встречи Лукашенко и Путина

19 декабря, 2022 понедельник
06:57
война с Россией

Встреча российского диктатора Владимира Путина и самопровозглашенного президента Беларуси Александра Лукашенко 19 декабря будет частью усилий, которые должны создать информационное условие для нового этапа войны против Украины

Об этом сообщает Институт изучения войны (ISW).

Аналитики напоминают, что командующий Объединенными силами ВСУ Сергей Наев ранее заявлял, что во время переговоров в Минске руководитель Кремля, вероятно, поднимет тему более широкого участия армии Беларуси в дальнейшей российской агрессии.

Наев заявил, что перед визитом в Беларусь Путин провел совещание с командованием российской армии, на котором обсуждал дальнейшие действия в войне.

"Взятые вместе, встреча Путина с российским командованием, якобы фронтовой визит Шойгу и встреча Путина и Лукашенко свидетельствуют о новом этапе в представлении, планировании и ведении войны и могут предвещать возобновление наступательных операций против Украины в ближайшие месяцы", - говорят в ISW.

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Также эксперты отметили, что российская армия, даже усиленная ВС Беларуси, не сможет проводить широкомасштабные механизированные наступательные действия в ближайшие месяцы.

"Человеческая сила, которую РФ формирует из мобилизованных резервистов и ежегодного осеннего цикла призыва, не будет достаточно подготовлена ​​для проведения быстрых и эффективных механизированных маневров. А проблема содержания имеющихся подразделений, оснащенных танками, артиллерией и другим необходимым оборудованием, не будет решена вовремя, чтобы оснастить большие новые силы для наступательных операций этой зимой", - отмечают в Институте.

В ISW также добавили, что Путин может отдать приказ на проведение новых масштабных операций, но Лукашенко вряд ли привлечет белорусскую армию (которую тоже придется перевооружить) до вторжения в Украину.

  • 13 декабря в Беларуси началась внезапная проверка боевой готовности вооруженных сил.
  • 15 декабря главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный сказал, что не исключает наступления оккупантов в Киев из Беларуси. Российская Федерация может повторить наступление на Киев в январе-феврале 2023 года. В настоящее время страна-агрессорка готовит около 200 тыс. новых военных.
  • 16 декабря стало известно, что Владимир Путин встретится в Минске с Александром Лукашенко 19 декабря. А аналитики ISW определили, к чему Путин будет склонять Лукашенко во время визита.
  • 18 декабря президент Украины Владимир Зеленский провел очередное заседание Ставки верховного главнокомандующего. Говорили, в частности, о ситуации в Беларуси и возможной угрозе наступления.

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