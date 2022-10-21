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Аналитики ISW оценили риск наступления из Беларуси как невысокий

21 октября, 2022 пятница
06:17
Общество

Риск российского наступления из Беларуси остается маловероятным в ближайшие месяцы

Об этом сообщил американский Институт исследования войны ( ISW ).

По мнению аналитиков ISW, такой ход событий остается маловероятным в ближайшие месяцы, учитывая, что у российских сил нет возможности даже перекрыть украинские пути поставок с запада с помощью наземного наступления.

Ближайшая украинская железнодорожная линия с востока на запад находится в 30 км от белорусской границы, а Припятские болота чрезвычайно усложняют ведение маневренной войны через международную границу в Волынской и Ровенской областях. Автомобильная и железнодорожная сеть Украины имеет достаточно узлов с Польшей, Румынией, Словакией и Венгрией, чтобы российское вторжение из Беларуси не могло серьезно ухудшить украинские логистические линии, не проникая вглубь Украины, как это сделали русские во время битвы за Киев, когда российские войска были сильны. Сейчас эти силы значительно ослаблены.

  • Генеральный штаб ВСУ считает , что вероятность попытки наступления с территории Беларуси растет из-за агрессивных заявлений и действий руководства России и Беларуси.

  • Белорусские войска на границе с Украиной могут попытаться отвлечь внимание Вооруженных Сил Украины на себя.

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