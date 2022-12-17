Аналитики ISW определили, к чему Путин склонит Лукашенко во время визита
Президент России Владимир Путин летит в Минск к Александру Лукашенко, чтобы склонить его к интеграции двух стран и усилить информационную кампанию
Такие данные были опубликованы в Институте изучения войны (ISW).
Отмечается, что предстоящая встреча президентов России и Беларуси состоится в Минске 19 декабря – впервые с 2019 года.
Лукашенко и Путин, как сообщается, обсудят вопросы интеграции стран. Кремль хочет использовать Союзное государство в качестве инструмента установления российского контроля над Республикой Беларусь.
Глава Беларуси, в свою очередь, уже начал создавать информационную основу, чтобы избежать выполнения требований российского диктатора.
Лукашенко подчеркнул, что "никто, кроме нас, не руководит Беларусью", и что Беларусь готова строить отношения с Россией, но их связи "всегда должны исходить из того, что мы суверенное и независимое государство".
Также эксперты отмечают, что визит должен стать усилением пропагандистской кампании по наиболее опасному развитию боевых действий – наступлению войск РФ из Беларуси зимой 2023 года.
"Министр обороны России Сергей Шойгу и министр обороны Беларуси Виктор Хренин подписали неопределенный документ по дальнейшему укреплению двусторонних связей в сфере безопасности – вероятно, в контексте российско-белорусского Союзного государства – и усилению российского давления на Беларусь с целью дальнейшей поддержки российского вторжения в Украину ", – говорится в сообщении.
Сейчас ISW оценивает российское вторжение в Украину из Беларуси как низкое, но возможное.
- Напомним, Виктор Ягун, генерал-майор СБУ, высказался в эфире Эспрессо, если белорусы примут участие в войне, то последний шанс сохранить самостоятельность и независимость Беларуси будет уничтожен.
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