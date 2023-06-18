Об этом говорится в отчете ISW.

Делегация, представляющая семь африканских государств, встретилась с президентом России Владимиром Путиным в Санкт-Петербурге после встречи с президентом Украины Зеленским 16 июня, чтобы предложить общий мирный план, сосредоточенный на возобновлении международной торговли.

Кремль, вероятно, воспользуется этим предложением для содействия российским информационным операциям, направленным на замедление помощи Запада Украине в сфере безопасности", - заявили в ISW.

Эксперты считают, что о таких намерениях РФ свидетельствует то, что Путин не продемонстрировал никакого желания участвовать в любом мирном процессе.

Президент Коморских Островов и нынешний глава Африканского союза Азали Ассумани во время встречи с Путиным использовал прокремлевскую риторику, заявив, что стабильность в Восточной Европе, Африке и мире зависит от "братских отношений" между соседними славянскими дружественными народами.

По словам Ассумани, мир в Украине важен для обеспечения международной продовольственной и энергетической безопасности. По мнению экспертов, комментарии Ассумани и включение в мирный план гарантий отгрузки зерна говорят о том, что государства-участники этого предложения считают преодоление экономических последствий войны в Украине своей первоочередной задачей.

"Делегация, вероятно, стремится сбалансировать Украину и Россию, чтобы сохранить давние двусторонние отношения с Россией, не связывая себя дипломатически с войной, развязанной Кремлем", - отмечают эксперты ISW.

Ранее в ISW оценивали, что Кремль регулярно сигнализирует о якобы готовности вести переговоры по урегулированию войны, чтобы побудить Запад пойти на уступки и отговорить его от оказания дальнейшей поддержки Украине. Российское правительство уже активизировало эти усилия для создания условий для своего наступления зимой-весной 2023 года. Вероятно, РФ ужесточает эту информационную операцию, чтобы ослабить поддержку Запада для Украины во время контрнаступательных операций.

Позиция ЮАР в войне с Россией

16 мая президент ЮАР Сирил Рамафоса заявил , что африканские страны предложили мирную инициативу, чтобы помочь положить конец конфликту между Россией и Украиной. В Белом доме отметили, что она должна быть согласована с украинской стороной и основываться на Уставе ООН.

Ранее украинский лидер Владимир Зеленский попросил президента ЮАР не быть соучастником агрессора.

16 июня в Украину прибыл президент Южно-Африканской Республики Сирил Рамафоса. В Украине он все же представил свой мирный план по завершению войны. В состав миссии также входили лидеры Южной Африки, Замбии, Коморских Островов, Конго, Египта, Сенегала и Уганды.

Рамафоса представил 10 основных составляющих позиции стран Африканского Союза относительно войны России против Украины.

Также отмечалось, что президент ЮАР признал факт ракетного удара во время визита в Киев и опроверг слова своего спикера.

17 июня делегация Южно-Африканской Республики прибыла в Санкт-Петербург в Россию, где состоятся переговоры с Владимиром Путиным по урегулированию войны России с Украиной.