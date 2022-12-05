Аналитики ISW назвали, от чего будет зависеть успех ВСУ на фронте зимой
Способность Украины сохранить военную инициативу и динамику оперативных успехов зависит от того, будут ли украинские Вооруженные Силы продолжать последовательные операции этой зимой
Об этом сообщает Институт изучения войны (ISW).
Украинские официальные лица сообщили, что ВСУ планируют продолжать наступательные операции в течение зимы, чтобы закрепить недавние успехи на поле боя и не дать российским войскам перехватить инициативу на поле боя.
Однако американская разведка прогнозирует, что "темпы войны в Украине замедлятся в течение зимы". По мнению аналитиков, разведка США ошиблась в своем прогнозе, в котором говорится, что весной будут лучшие условия для продолжения операций.
Как отмечают эксперты, способность Украины удерживать военную инициативу и продолжать динамику текущих оперативных успехов зависит от того, будут ли украинские силы продолжать проводить последовательные операции в течение зимы 2022-2023 годов.
"Низка последовательных контрнаступательных операций в Харьковской и Херсонской областях демонстрирует выдающиеся навыки оперативного планирования ВСУ и знание сильных сторон советского оперативного искусства", - говорится в сообщении
Поэтому аналитики считают, что замысел украинской кампании разработан так, чтобы серией последовательных операций лишить Россию инициативы, нанести поражение ее военным и освободить больше территории.
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"Погодные условия зимой 2023, вероятно, определят временные рамки, в течение которых Украина сможет вести маневровые боевые действия и продолжать серию оперативных успехов с минимальными паузами", - говорится в отчете ISW.
Сезон осенней грязи в ноябре усложнил маневровую войну. Тем не менее, Украина и РФ продолжали наступательные операции, говорят в Институте.
ВСУ, вероятно, готовятся воспользоваться преимуществами замерзшей почвы для облегчения продвижения по сравнению с движением грязи, присущей осенним месяцам.
"Зима обычно является лучшим сезоном для механизированных боевых действий в Украине, тогда как весна – это кошмарный сезон", – добавляют эксперты.
- Ранее Соединенные Штаты констатировали высокую вероятность того, что Россия будет наносить ракетные удары по украинской гражданской инфраструктуре в ближайшей перспективе, однако динамика боев на фронте в Украине ослабится в зимние месяцы.
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