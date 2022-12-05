Об этом сообщает Институт изучения войны (ISW).

Украинские официальные лица сообщили, что ВСУ планируют продолжать наступательные операции в течение зимы, чтобы закрепить недавние успехи на поле боя и не дать российским войскам перехватить инициативу на поле боя.

Однако американская разведка прогнозирует, что "темпы войны в Украине замедлятся в течение зимы". По мнению аналитиков, разведка США ошиблась в своем прогнозе, в котором говорится, что весной будут лучшие условия для продолжения операций.

Как отмечают эксперты, способность Украины удерживать военную инициативу и продолжать динамику текущих оперативных успехов зависит от того, будут ли украинские силы продолжать проводить последовательные операции в течение зимы 2022-2023 годов.

"Низка последовательных контрнаступательных операций в Харьковской и Херсонской областях демонстрирует выдающиеся навыки оперативного планирования ВСУ и знание сильных сторон советского оперативного искусства", - говорится в сообщении

Поэтому аналитики считают, что замысел украинской кампании разработан так, чтобы серией последовательных операций лишить Россию инициативы, нанести поражение ее военным и освободить больше территории.

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"Погодные условия зимой 2023, вероятно, определят временные рамки, в течение которых Украина сможет вести маневровые боевые действия и продолжать серию оперативных успехов с минимальными паузами", - говорится в отчете ISW.

Сезон осенней грязи в ноябре усложнил маневровую войну. Тем не менее, Украина и РФ продолжали наступательные операции, говорят в Институте.

ВСУ, вероятно, готовятся воспользоваться преимуществами замерзшей почвы для облегчения продвижения по сравнению с движением грязи, присущей осенним месяцам.

"Зима обычно является лучшим сезоном для механизированных боевых действий в Украине, тогда как весна – это кошмарный сезон", – добавляют эксперты.

Ранее Соединенные Штаты констатировали высокую вероятность того, что Россия будет наносить ракетные удары по украинской гражданской инфраструктуре в ближайшей перспективе, однако динамика боев на фронте в Украине ослабится в зимние месяцы.

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