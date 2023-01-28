Аналитики ISW назвали направление возможного нового наступления армии РФ
Эксперты Института изучения войны предупредили, что новое наступление россиян может состояться в Луганской области или вблизи Угледара, Донецкая область
Об этом говорится в отчете Института изучения войны (ISW).
Как отметили специалисты, недавние ограниченные российские наземные атаки в Запорожской области могут быть направлены на рассредоточение украинских сил и создание условий для наступления в Луганской области.
Кроме того, именно на это направление РФ передислоцирует части 2-й мотострелковой дивизии из Белоруссии.
Аналитики предупредили: вероятно Россия запланировала наступление на Луганщину, однако это может произойти и в районе Угледара, Донецкая область.
Одновременно отмечается, что, по оценке экспертов, новое российское наступление с территории Беларуси остается маловероятным. "По-прежнему нет признаков того, что российские войска формируют ударные группы в Беларуси; Российские элементы там преимущественно используют белорусскую инфраструктуру и учебный потенциал для тренировочных ротаций".
- Напомним, вчера Bloomberg информировали, что, несмотря на потери российской армии в войне с Украиной, президент РФ Владимир Путин планирует новое наступление, которое может начаться в феврале-марте.
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