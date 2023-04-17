Об этом в комментарии "Еспресо" заявил аналитик аграрного рынка Андрей Ярмак, комментируя решение польского правительства приостановить ввоз зерна из Украины.

"Когда говорят "зерно", то совсем непонятно, о чем идет речь. Ведь есть фуражные зерновые, которые идут на корма, и продовольственные, которые идут на производство пищевых продуктов для людей. Украина экспортирует преимущественно кормовые зерновые культуры, является крупнейшим региональным экспортером (большие экспортеры есть только в Северной и Южной Америках) и не столь влиятельна в области продовольственного зерна, – говорит Андрей Ярмак. – Поэтому в первую очередь стоит отметить значительное влияние Украины на отрасль кормов в мире и на животноводство. Кстати, Польша, которая является мощным игроком именно на рынке животноводства, за счет дешевых кормов из Украины только выиграет, ведь она таким образом создает добавленную стоимость через молоко и мясо. Соответственно запрет на импорт зерна из Украины – это прямой выстрел себе в ногу. Это утраченная прибыль у животноводов у траченные налоги для Польского государства".

Основной аргумент польских фермеров, требовавших запрета импорта зерновых из Украины, – стремительное падение цен на внутреннем рынке, из-за чего польские аграрии вынуждены продавать свое зерно чуть ли не за бесценок.

"На самом деле не украинское зерно обвалило цены на польском рынке. Рынок зерна глобализирован. Если посмотреть продовольственные индексы FAO (продовольственная и сельскохозяйственная организация ООН), то там много месяцев идет падение цен. Почему падают цены? Потому что мировая экономика находится де-факто в стагнации, если не сказать в кризисе, - говорит Андрей Ярмак. - Падение реальных доходов населения при увеличении расходов заставляет людей экономить. Это приводит к снижению спроса в первую очередь на мясо и молоко, а значит, и на корма для животных, а значит, и на зерно".