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Аналитик Ярмак: Запрет Польши на импорт зерна из Украины – выстрел себе в ногу

17 апреля, 2023 понедельник
15:32
Экономика

Введя запрет на импорт зерновых из Украины, Польша вредит прежде всего своим производителям молока и мяса, ведь для них подорожают корма

Об этом в комментарии "Еспресо" заявил аналитик аграрного рынка Андрей Ярмак, комментируя решение польского правительства приостановить ввоз зерна из Украины.

"Когда говорят "зерно", то совсем непонятно, о чем идет речь. Ведь есть фуражные зерновые, которые идут на корма, и продовольственные, которые идут на производство пищевых продуктов для людей. Украина экспортирует преимущественно кормовые зерновые культуры, является крупнейшим региональным экспортером (большие экспортеры есть только в Северной и Южной Америках) и не столь влиятельна в области продовольственного зерна, – говорит Андрей Ярмак. – Поэтому в первую очередь стоит отметить значительное влияние Украины на отрасль кормов в мире и на животноводство. Кстати, Польша, которая является мощным игроком именно на рынке животноводства, за счет дешевых кормов из Украины только выиграет, ведь она таким образом создает добавленную стоимость через молоко и мясо. Соответственно запрет на импорт зерна из Украины – это прямой выстрел себе в ногу. Это утраченная прибыль у животноводов у траченные налоги для Польского государства".

Основной аргумент польских фермеров, требовавших запрета импорта зерновых из Украины, – стремительное падение цен на внутреннем рынке, из-за чего польские аграрии вынуждены продавать свое зерно чуть ли не за бесценок.

"На самом деле не украинское зерно обвалило цены на польском рынке. Рынок зерна глобализирован. Если посмотреть продовольственные индексы FAO (продовольственная и сельскохозяйственная организация ООН), то там много месяцев идет падение цен. Почему падают цены? Потому что мировая экономика находится де-факто в стагнации, если не сказать в кризисе, - говорит Андрей Ярмак. - Падение реальных доходов населения при увеличении расходов заставляет людей экономить. Это приводит к снижению спроса в первую очередь на мясо и молоко, а значит, и на корма для животных, а значит, и на зерно".

  • Начиная с февраля этого года польские фермеры неоднократно блокировали пункты пропуска на границе с Украиной. Они заявляли, что украинское зерно, которое должно было идти по территории Польши только транзитом, попадает на польский рынок, из-за чего цены резко упали.
  • 7 апреля стало известно, что Украина согласилась прекратить экспорт зерна в Польшу.
  • 15 апреля официальная Варшава утвердила запрет на ввоз украинского зерна и других пищевых продуктов в Польшу, в том числе запрет касается транзита.

Украина
Польша
ЕС
фермеры
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