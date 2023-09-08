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Аналитик института стратегических исследований о ситуации под Бахмутом: задача – не дать россиянам помешать прорыву

8 сентября, 2023 пятница
18:15
Новости

ВСУ продвигаются на востоке возле Бахмута

Об этом сообщил аналитик Национального института стратегических исследований Алексей Ижак в эфире телеканала "Еспресо".

"На востоке возле Бахмута медленное продвижение и сдерживание группировок российских войск. Происходит удержание обороны ближе к югу с этой же задачей, чтобы не дать прорваться и перекинуть российские силы. Происходит это с целью закрыть намечающийся там прорыв", - рассказал Алексей Ижак.

По его словам, благодаря тому, что этот прорыв близок, уже понятны его параметры, меняется отношение наших партнеров по поводу того, как Украина осуществляла эту операцию.

Аналитик сообщил, что было много недовольства со стороны наших партнеров. Но Украина убедила партнеров, что в последние месяцы все было сделано правильно.

"Сейчас на фронте происходит прорыв тех укреплений, которые Россия строила очень много времени. Первая линия пробита, вторая пробивается и идут дискуссии, насколько третья линия прочна", - добавил Ижак.

  • Украинские военные продолжают вести наступление и добились успехов вблизи Клещиевки Донецкой области и в Запорожской области.

  • Директор информационно-консалтинговой компании Defense Express Сергей Згурец рассказал, что близится окружение Бахмута, или "жест доброй воли" россиян из города.

военные силы Украины
Война с Россией
Бахмут
Военные новости
наступление ВСУ
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