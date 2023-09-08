Аналитик института стратегических исследований о ситуации под Бахмутом: задача – не дать россиянам помешать прорыву

Об этом сообщил аналитик Национального института стратегических исследований Алексей Ижак в эфире телеканала "Еспресо".

"На востоке возле Бахмута медленное продвижение и сдерживание группировок российских войск. Происходит удержание обороны ближе к югу с этой же задачей, чтобы не дать прорваться и перекинуть российские силы. Происходит это с целью закрыть намечающийся там прорыв", - рассказал Алексей Ижак.

По его словам, благодаря тому, что этот прорыв близок, уже понятны его параметры, меняется отношение наших партнеров по поводу того, как Украина осуществляла эту операцию.

Аналитик сообщил, что было много недовольства со стороны наших партнеров. Но Украина убедила партнеров, что в последние месяцы все было сделано правильно.

"Сейчас на фронте происходит прорыв тех укреплений, которые Россия строила очень много времени. Первая линия пробита, вторая пробивается и идут дискуссии, насколько третья линия прочна", - добавил Ижак.