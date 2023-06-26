Видео опубликовано на YouTube сервисе.

"Чужак на чужбине! Дэрил оказывается во Франции. Сможет ли он найти дорогу домой?", - говорится в описании к видео.

На первых опубликованных кадрах зрители могут в полной мере ценить виды постапокалиптической Франции, по которой бродит персонаж Дэрил в исполнении Нормана Ридуса.

Справочно. "Ходячие мертвецы: Дэрил Диксон" - 5 спин-офф и всего 6 сериал во франшизе "Ходячие мертвецы". Будущий сериал расскажет зрителям об одном из персонажей оригинальной ленты, Дерилле Диксоне, который неожиданно для себя оказывается в постапокалиптической Франции и теперь должен отыскать путь домой.