АМС опубликовала первые кадры предстоящего сериала "Ходячие мертвецы: Дэрил Диксон"
В понедельник, 26 июня, телекомпания АМС опубликовала первые кадры из предстоящего сериала "Ходячие мертвецы: Дэрил Диксон", который выйдет уже этой осенью
Видео опубликовано на YouTube сервисе.
"Чужак на чужбине! Дэрил оказывается во Франции. Сможет ли он найти дорогу домой?", - говорится в описании к видео.
На первых опубликованных кадрах зрители могут в полной мере ценить виды постапокалиптической Франции, по которой бродит персонаж Дэрил в исполнении Нормана Ридуса.
Справочно. "Ходячие мертвецы: Дэрил Диксон" - 5 спин-офф и всего 6 сериал во франшизе "Ходячие мертвецы". Будущий сериал расскажет зрителям об одном из персонажей оригинальной ленты, Дерилле Диксоне, который неожиданно для себя оказывается в постапокалиптической Франции и теперь должен отыскать путь домой.
- 20 июня компания АМС выпустила первый тизер в будущий сериал.
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