АМПУ: военные учения РФ заблокируют морские пути в украинские порты
Администрация морских портов отметила, что блокирование участков Черного и Азовского морей Россией через "плановые артиллерийские учения" перекроют морские пути в украинские порты
Об этом АМПУ сообщила в Facebook.
В ведомстве отметили, что из-за блокирования РФ участков Азовского моря движение торговых судов в украинские порты будет полностью заблокировано, потому что Россия перекрыла Керченский пролив.
В Черном море движение судов будет значительно ограничено, поскольку заблокируются рекомендованные маршруты для большинства торговых судов и возможно только в обход участков проведения учений Россией.
Некоторые суда из-за осадки могут быть ограничены в движении вдоль побережья.
АМПУ прорабатывает все детали ограничения для судов и впоследствии предоставит дополнительные разъяснения.
- Напомним, 10 февраля шесть крупных десантных кораблей Северного и Балтийского флотов РФ завершили переход к оккупированному Севастополю.
- МИД Украины выразил протест из-за решения РФ блокировать судоходство в части акватории Черного и Азовского морей и Керченского пролива. В Вооруженных Силах Украины считают, что Россия злоупотребила международным правом, и эти действия являются очередной угрозой суверенитету Украины.
- Министр обороны Украины Алексей Резников назвал блокировку Россией части акватории Черного и Азовского морей и Керченского пролива под предлогом проведения военно-морских учений "ползучей оккупацией моря".
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