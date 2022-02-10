АМПУ: военные учения РФ заблокируют морские пути в украинские порты

Об этом АМПУ сообщила в Facebook.



В ведомстве отметили, что из-за блокирования РФ участков Азовского моря движение торговых судов в украинские порты будет полностью заблокировано, потому что Россия перекрыла Керченский пролив.



В Черном море движение судов будет значительно ограничено, поскольку заблокируются рекомендованные маршруты для большинства торговых судов и возможно только в обход участков проведения учений Россией.



Некоторые суда из-за осадки могут быть ограничены в движении вдоль побережья.



АМПУ прорабатывает все детали ограничения для судов и впоследствии предоставит дополнительные разъяснения.

Напомним, 10 февраля шесть крупных десантных кораблей Северного и Балтийского флотов РФ завершили переход к оккупированному Севастополю.

МИД Украины выразил протест из-за решения РФ блокировать судоходство в части акватории Черного и Азовского морей и Керченского пролива. В Вооруженных Силах Украины считают, что Россия злоупотребила международным правом, и эти действия являются очередной угрозой суверенитету Украины.

Министр обороны Украины Алексей Резников назвал блокировку Россией части акватории Черного и Азовского морей и Керченского пролива под предлогом проведения военно-морских учений "ползучей оккупацией моря".