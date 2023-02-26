Видео обнародовал канал MMA Junkie.

"Украинцы, я люблю вас, мой народ. Вчера была годовщина с того момента, как сумасшедший Путин начал войну в моей стране. Он хочет убивать украинцев. Я хочу поблагодарить украинскую армию за защиту моей страны. Хочу поблагодарить всех, кто помогает моей стране. Пожалуйста, не забывайте о происходящем, потому что сегодня этот безумный атакует Украину, но мы не знаем, что он сделает завтра", - сказал Ярослав Амосов после уверенной победы над Логаном Сторли по очкам.

Украинец в ночь на 26 февраля в Дублине победил американца, владевшего поясом "временного" чемпиона Bellator, и защитил титул в полусреднем весе (до 77 кг)

Ярослав Амосов получил чемпионский пояс в июне 2021 года, когда победил по очкам бразильца Дугласа Лима. В мае 2022 года он должен был защищать титул против британца Майкла Пейджа, однако вступил в ряды Теробороны в родном Ирпене. Бой был упразднен, а Пейдж в поединке за временный титул уступил Сторли.

Амосов уже вторично победил Сторли. Он встречался с американцем в ноябре 2020 года и победил раздельным решением судей.