"Аморальный контент". Арабские страны Персидского залива требуют от Netflix удалить "оскорбительные материалы"
Какой именно контент считают оскорбительным, не уточняют
Об этом сообщает CNN.
Арабские страны Персидского залива начали на редкость скоординированную кампанию против стримингового гиганта Netflix, призывая его удалить "оскорбительные" материалы, поскольку они пытаются регулировать телевизионный контент, созданный за пределами их юрисдикции.
Объединенные Арабские Эмираты опубликовали свое заявление. В нем утверждается, что Netflix нарушает местные правила и "противоречит общественным ценностям страны". Уполномоченные лица будут следить за контентом Netflix и будут принимать меры, если местные законы будут нарушаться.
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