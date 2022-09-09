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"Аморальный контент". Арабские страны Персидского залива требуют от Netflix удалить "оскорбительные материалы"

9 сентября, 2022 пятница
00:44
Культура Netflix

Какой именно контент считают оскорбительным, не уточняют

Об этом сообщает CNN.

Арабские страны Персидского залива начали на редкость скоординированную кампанию против стримингового гиганта Netflix, призывая его удалить "оскорбительные" материалы, поскольку они пытаются регулировать телевизионный контент, созданный за пределами их юрисдикции.

Во вторник, 7 сентября, Саудовская Аравия выступила с заявлением от имени Шести государств Совета сотрудничества Персидского залива, в котором говорится, что альянс просит Netflix удалить программы, нарушающие исламские ценности, включая определенный контент, предназначенный для детей.

Объединенные Арабские Эмираты опубликовали свое заявление. В нем утверждается, что Netflix нарушает местные правила и "противоречит общественным ценностям страны". Уполномоченные лица будут следить за контентом Netflix и будут принимать меры, если местные законы будут нарушаться.

В заявлениях не уточняется, какой контент является оскорбительным, но саудовский государственный новостной канал Al Ekhbariya во вторник опубликовал сообщения с осуждением стримингового сервиса за "пропаганду сексуальных отклонений" среди детей.
  • В ноябре Netflix перезапустит детское шоу "Телепузики".
  • Netflix экранизирует антивоенный роман Ремарка "На Западном фронте без изменений".
  • Netflix совместно с House of Europe и Украинской Киноакадемией предоставит 100 стипендий по 1000 евро для украинских кинематографистов.

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