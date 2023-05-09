Об этом сообщает МИД Украины.

"Обратили внимание на участие в мероприятии на Красной площади в Москве 9 мая премьер-министра Армении, президентов Казахстана, Кыргызстана, Таджикистана, Туркменистана и Узбекистана", - говорится в сообщении.

Отмечают, что во время мероприятия, в котором участвовали лидеры этих государств, президент РФ Владимир Путин оправдывал вооруженную агрессию против Украины. Также в МИД напомнили, что в ночь на 9 мая Россия, чтобы нанести еще больше вреда и причинить больше смертей, выпустила по Украине 25 крылатых ракет, 15 из которых были нацелены на Киев.

Кроме того, участникам мероприятия в Москве была продемонстрирована российская военная техника, которая уже 10 лет участвует в войне России против Украины.

"Рассматриваем участие лидеров указанных иностранных государств в публичном мероприятии наряду с военным преступником, который кичится развязыванием войны в Европе в масштабах, неведомых со времен Второй мировой войны, как аморальный и недружественный шаг по отношению к Украине, проявление пренебрежения к украинскому народу, который борется за свое выживание и свободу", - подчеркнули в МИДе.

Также в ведомстве напомнили, что народы Центральной Азии и Кавказа внесли неоценимый вклад в победу над нацизмом 78 лет назад.

"Они не заслуживают судьбы быть использованными сейчас Кремлем для участия в фальшивом действе, не имеющем ничего общего с подвигом победителей над нацизмом", - подытожили в министерстве.