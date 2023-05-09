"Аморальный и недружественный шаг": в МИД Украины отреагировали на участие лидеров нескольких стран в параде в Москве
Министерство иностранных дел отреагировало на участие лидеров шести государств в параде в Москве 9 мая и назвало это аморальным и недружественным шагом в отношении Украины
Об этом сообщает МИД Украины.
"Обратили внимание на участие в мероприятии на Красной площади в Москве 9 мая премьер-министра Армении, президентов Казахстана, Кыргызстана, Таджикистана, Туркменистана и Узбекистана", - говорится в сообщении.
Отмечают, что во время мероприятия, в котором участвовали лидеры этих государств, президент РФ Владимир Путин оправдывал вооруженную агрессию против Украины. Также в МИД напомнили, что в ночь на 9 мая Россия, чтобы нанести еще больше вреда и причинить больше смертей, выпустила по Украине 25 крылатых ракет, 15 из которых были нацелены на Киев.
Кроме того, участникам мероприятия в Москве была продемонстрирована российская военная техника, которая уже 10 лет участвует в войне России против Украины.
"Рассматриваем участие лидеров указанных иностранных государств в публичном мероприятии наряду с военным преступником, который кичится развязыванием войны в Европе в масштабах, неведомых со времен Второй мировой войны, как аморальный и недружественный шаг по отношению к Украине, проявление пренебрежения к украинскому народу, который борется за свое выживание и свободу", - подчеркнули в МИДе.
Также в ведомстве напомнили, что народы Центральной Азии и Кавказа внесли неоценимый вклад в победу над нацизмом 78 лет назад.
"Они не заслуживают судьбы быть использованными сейчас Кремлем для участия в фальшивом действе, не имеющем ничего общего с подвигом победителей над нацизмом", - подытожили в министерстве.
- 24 апреля стало известно, что 9 мая на праздновании Дня победы в Москве будет присутствовать президент Кыргызстана Садыр Жапаров.
- 8 мая объявили, что премьер-министр Армении Никол Пашинян и президент Казахстана Касим-Жомарт Токаев по приглашению президента РФ Владимира Путина 8-9 мая совершат рабочий визит в Москву и примут участие в параде. В этот же день самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко прилетел в Москву, чтобы принять участие в параде 9 мая.
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
37.31
Покупка 37.31Продажа 37.85
-
EUR
Покупка 40.82Продажа 41.75
- Актуальное
- Важное