Амнистия более тысячи осужденных к 30-й годовщине Независимости: комитет Рады рекомендует принять законопроект за основу

Об этом сообщает информационное управление аппарата ВР.

"Комитет по вопросам правоохранительной деятельности рекомендует Верховной Раде принять за основу законопроект об амнистии по случаю 30-й годовщины Независимости Украины", - говорится в сообщении.

Документ предлагает объявить амнистию и распространить ее действие в первую очередь на те категории осужденных, которые наиболее незащищенные и уязвимые социально:

на несовершеннолетних,

женщин и мужчин, имеющих несовершеннолетних детей или детей, признанных лицами с инвалидностью,

лиц с инвалидностью первой, второй и третьей групп, больных туберкулезом, онкологическими заболеваниями,

лиц, достигших пенсионного возраста,

участников боевых действий.

Следовательно, в законопроекте прописаны основные критерии для применения амнистии:

незначительная общественная опасность деяний, совершил осужденный; объективные факторы (тяжелая болезнь, преклонный возраст и т.д.), существенно снижают опасность этих лиц; значительный срок отбытого осужденными лицами наказания на момент провозглашения амнистии.

Решение о применении или неприменении амнистии суд будет принимать по каждому лицу индивидуально.

"По сообщению Минюста в случае принятия законопроекта предварительно подлежат освобождению 1046 человек, также 135 осужденным, отбывающих наказание в виде ограничения свободы и другие наказания, не связанные с лишением свободы, будет сокращено наполовину неотбытая часть наказания", - говорится в сообщении.

Законопроект определяет также категории осужденных, в отношении которых амнистия не применяется. Прежде всего, это лица, которым смертная казнь в порядке помилования заменена на лишение свободы, и осужденные к пожизненному лишению свободы; которые имеют две и более судимости за совершение умышленных тяжких и/или особо тяжких преступлений; осужденные за преступления против основ национальной безопасности Украины, террористический акт, бандитизм, умышленное убийство при отягчающих обстоятельствах.

На амнистию не смогут претендовать граждане, которые осуждены за преступление или преступления, повлекшие гибель двух и более лиц; лица, которых амнистировали за последние 10 лет и которые вновь совершили умышленное уголовное преступление; лица, совершившие преступления с использованием служебного положения (коррупционные преступления).

В Комитете отметили, что принятие закона позволит уменьшить расходы государства на содержание осужденных в исправительных учреждениях.

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