Об этом говорится в докладе Amnesty International.

"Тактика Украины нарушила международное гуманитарное право, превратив гражданские объекты в военные цели. Вследствие последовавших за этим российских ударов по населенным пунктам погибли мирные жители и была разрушена гражданская инфраструктура", - говорится в сообщении.

Украинский офис Amnesty International заявил , что не имеет отношения к подготовке этого отчета.

"С 24 февраля исследователи организации задокументировали десятки военных преступлений и доказали, что они были совершены российскими военными. В частности, атака на Мариупольский драматический театр, нападение на жилой дом и пляжный курорт в Сергеевке, военные преступления в Киевской области и т.д. Amnesty International передаст задокументированные данные в Международный уголовный суд, который будет способствовать международному правосудию и привлечению виновных к ответственности", - говорится в заявлении украинского офиса.

Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец назвал заявление Amnesty International манипулятивным и сказал, что именно защита населенных пунктов от армии РФ позволяет эвакуировать людей в безопасное место.

"Считаю, что отчет Amnesty International является манипулятивным и таким, который предпочитает действия страны-агрессора и ее пропагандистов, чем понимает контекст событий в Украине - стране, которая ведет оборонную войну, защищая собственное население и собственный суверенитет. Напомню, что самые массовые нарушения прав человека и военные преступления были совершены в местах, которые находились и находятся под контролем российских военных - Буча, Ирпень, Мотыжин, Мариуполь, Херсон и др. Именно защита населенных пунктов от оккупации российскими войсками дает возможность эвакуировать, оказывать помощь гражданскому населению и защищать от военных преступлений", - сказал Лубинец.

Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк сказал , что угрозу мирному населению представляет армия РФ, пришедшая на территорию Украины совершать геноцид.

"Единственное, что представляет угрозу жизни украинцев, — это российская армия палачей и насильников, которая пришла в Украину творить геноцид. Наши защитники обороняют свой народ и семьи. Жизни людей для Украины являются безусловным приоритетом, именно поэтому мы проводим эвакуацию жителей прифронтовых городов. Сегодня Россия прилагает максимум усилий, чтобы дискредитировать Вооруженные Силы Украины в глазах западных обществ и сорвать поставки оружия, используя всю сеть своих агентов влияния. Жаль, что такая организация принимает участие в этой кампании по дезинформации и пропаганде", - сказал Подоляк.

3 августа мы сообщали, что ООН планирует в ближайшее время запустить миссию, которая будет "устанавливать факты" российского теракта в Оленовке.

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