Amnesty International: защита прав человека или бездумные процедуры? Онлайн-проект "Имена собственные"
10 августа в 19:00 состоится восьмой эфир онлайн-проекта Мирославы Барчук "Имена собственные ", гостем которого станет директор украинского офиса международной правозащитной организации Amnesty International Оксана Покальчук
Тема программы: Amnesty International: защита прав человека или бездумные процедуры?
Во время разговора мы будем искать ответы на следующие вопросы:
- Как международная правозащитная организация подыграла путинским пропагандистам?
- Кто готовил Отчет о “нарушении законов войны” ВСУ и почему не приняли во внимание позицию украинского офиса?
- Почему Amnesty International молчит об Оленовке и российском ядерном шантаже на Запорожской АЭС?
- Какое будущее у украинского офиса Amnesty International после скандала?
Трансляция события пройдет на Facebook-страницах и YouTube-каналах PEN Ukraine и espreso.tv.
"Имена собственные" – это серия коротких онлайн-разговоров с интеллектуалами, лидерами общественного мнения, писателями, художниками, религиозными деятелями, правозащитниками. Это экспертный взгляд, точка зрения, ответ на конкретные, актуальные вопросы. Личная оптика гостей программы по событиям сегодняшнего дня.
Мирослава Барчук – журналистка, телеведущая. В профессии с середины 90-х годов. Работала на "5 канале", ТВi, "Эспрессо", была редактором журнала Welcome to Ukraine. С 2019 года ведущая общественно-политического токшоу "Обратный отсчет" на общественном телеканале Первый. Лауреат Премии имени Георгия Гонгадзе. Член Украинского ПЭН.
Оксана Покальчук – директор украинского офиса международной правозащитной организации Amnesty International.
Онлайн-проект "Имена собственные" реализуется при поддержке Шведского ПЭН (Svenska PEN).
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