Amnesty International: власти России сделали невозможным мирный протест в стране

Об этом говорится в докладе Amnesty International "Россия: нет места для протеста", передает "Радио Свобода ".



Российские власти ограничили право людей на мирные протесты настолько, что для россиян стало практически невозможно протестировать любым значимым образом, заявляет Amnesty International.

"Власти России обесценила право на свободу мирных собраний, используя все более строгие законы, а также жесткую полицейскую тактику и уголовное преследование, чтобы подавить мирный протест", - говорится в докладе, выпущенном на фоне предстоящих выборов в Думу.

В отчете зафиксировано подавления мирных протестов, которое, по заявлению Amnesty, началось Федерального закона о собраниях 2004 года и ускорилось в последние годы.

"Российские власти годами с невероятной настойчивостью и изобретательностью ограничивала право на свободу собраний", - сказал Олег Козловский, исследователь организации в России.

По его словам, в результате этих мероприятий представители власти рассматривают мирный уличный протест как преступление.



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"Незаконные ограничения, требования и жесткие санкции, с которыми сталкиваются российские протестующие, можно назвать лишь кафкианском в их абсурдности. Российским властям понадобилось 16 лет и 13 случаев изменений в законодательстве через парламент, чтобы лишить право на свободу мирных собраний любого истинного значения" , - добавил Козловский.

Согласно докладу, девять из 13 основных поправок, которые были использованы законодателями для ограничения свободы мирных собраний в России, были внесены с 2014 года в рамках подавления антиправительственных протестов и прав человека.

В нем также подробно описывается то, что Козловский называет чрезмерным применением силы сотрудниками полиции, которые, как сообщается, "использовали приемы боевых искусств против протестующих, били их дубинками и, начиная с этого года, применяли против них электрошоковое оружие".