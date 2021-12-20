Amnesty International сообщила о насилии над мигрантами на границе с Беларусью
Правозащитная организация Amnesty International выяснила, что мигранты, пытавшиеся попасть в Польшу из Беларуси, подверглись жестокому обращению со стороны польских и белорусских военных
Об этом говорится в отчете Amnesty International.
Правозащитники опросили 75 человек, которых с июля по ноябрь 2021 года "заманили в Беларусь фальшивыми обещаниями легкого попадания в ЕС".
Среди опрошенных: 66 – граждане Ирака, семеро – граждане Сирии, путешествовавшие из Египта, Ливана и Сирии, и по одному гражданину из Ливана и Судана. Некоторые опрошенные путешествовали с семьей и друзьями, поэтому показания в целом касаются 192 пострадавших.
Эксперты узнали о пытках, избиениях и жестоком обращении с мигрантами, в частности людей лишали пищи, воды и жилья, у некоторых похищали телефоны, а белорусские военные требовали взятки.
По свидетельствам опрошенных, их группами свозили в так называемые места сбора и запрещали самостоятельно их покидать и выходить к территориям, доступным для гражданских. Мигрантов заставляли пересекать границу с Польшей, например через замерзшие реки.
Очевидцы рассказали, что в "местах сбора" людей могли держать от нескольких дней до нескольких недель. Мигрантов оставили с минимальным количеством хлеба и воды или вообще без еды в течение нескольких дней. Несколько человек сказали Amnesty International, что им разрешили покинуть "места сбора" и приграничную территорию только после уплаты взяток.
Некоторые мигранты рассказали, что белорусские военные избивали их и воровали телефоны. Один гражданин Ирака сказал, что у военных были кастеты и ботинки со стальными наконечниками. По свидетельству мигрантов, польские пограничники повреждали телефоны, опрыскивали детей из перечного баллончика и толкали взрослых в реки.
- 7 декабря в пограничной службе Беларуси рассказали, что лагерей на границе Беларуси больше нет, а мигранты каждый день пытаются пересечь границу небольшими группами.
- 12 декабря во время силового прорыва границы, в котором участвовало 55 мигрантов, был ранен в лицо польский военнослужащий.
- 13 декабря мигранты в очередной раз пытались прорваться через границу на территорию Польши и повредили автомобили камнями.
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