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Amnesty International: российская война в Украине разоблачила двойные стандарты Запада

28 мартa, 2023 вторник
12:55
Мир Amnesty International

Российское вторжение в Украину и многочисленные военные преступления РФ разоблачили лицемерие западных государств, реагирующих на агрессию

Об этом говорится в ежегодном докладе Amnesty International о правах человека.

Специалисты организации считают, что хотя ответ на преступления РФ в Украине со стороны международного сообщества был сильным и быстрым, Запад продемонстрировал "вопиющее лицемерие и двойные стандарты". Речь идет, в частности, об отсутствии реакции на серьезные нарушения со стороны некоторых их союзников.

"Государства не могут в одну минуту критиковать нарушения прав человека, а в следующее мгновение потакать подобным нарушениям в других странах только потому, что на карту поставлены их интересы. Это недобросовестно и подрывает всю структуру универсальных прав человека", - заявила генсекретарь Amnesty International Аньес Калламар.

По словам Калламар, такая жесткая реакция, которую мир продемонстрировал по поводу российской войны в Украине, должна стать примером борьбы с другими нарушениями прав человека. В частности, в организации указали, что в то время как страны-члены ЕС открыли свои границы для украинских беженцев, многие из них "держали дверь закрытой" для тех, кто спасался от войны и репрессий в Сирии, Афганистане и Ливии.

"Если бы система сработала, чтобы привлечь Россию к ответственности за ее задокументированные преступления в Чечне и Сирии, тысячи жизней могли бы быть спасены тогда и сейчас, в Украине и других местах. Зато мы имеем больше страданий и опустошения", - заявили в Amnesty International .

  • Неправительственная организация Amnesty International была вовлечена в несколько скандалов, связанных с неосторожными высказываниями по поводу российской войны в Украине. В частности 4 августа Amnesty International в своем отчете заявила , что украинские военные подвергают опасности гражданское население, создавая базы и размещая вооружение в школах и больницах.
  • 7 августа организация Amnesty International извинилась за "страдание и гнев", которые вызвал ее отчет с обвинением украинских военных в создании опасности для гражданских, однако пересматривать свою оценку действий ВСУ не собирается.
  • Соучредитель шведского подразделения Amnesty International Пер Вестберг решил покинуть организацию из-за отчета, в котором обвинили ВСУ.
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