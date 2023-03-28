Об этом говорится в ежегодном докладе Amnesty International о правах человека.

Специалисты организации считают, что хотя ответ на преступления РФ в Украине со стороны международного сообщества был сильным и быстрым, Запад продемонстрировал "вопиющее лицемерие и двойные стандарты". Речь идет, в частности, об отсутствии реакции на серьезные нарушения со стороны некоторых их союзников.

"Государства не могут в одну минуту критиковать нарушения прав человека, а в следующее мгновение потакать подобным нарушениям в других странах только потому, что на карту поставлены их интересы. Это недобросовестно и подрывает всю структуру универсальных прав человека", - заявила генсекретарь Amnesty International Аньес Калламар.

По словам Калламар, такая жесткая реакция, которую мир продемонстрировал по поводу российской войны в Украине, должна стать примером борьбы с другими нарушениями прав человека. В частности, в организации указали, что в то время как страны-члены ЕС открыли свои границы для украинских беженцев, многие из них "держали дверь закрытой" для тех, кто спасался от войны и репрессий в Сирии, Афганистане и Ливии.

"Если бы система сработала, чтобы привлечь Россию к ответственности за ее задокументированные преступления в Чечне и Сирии, тысячи жизней могли бы быть спасены тогда и сейчас, в Украине и других местах. Зато мы имеем больше страданий и опустошения", - заявили в Amnesty International .