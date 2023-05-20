Amnesty International пытается реабилитироваться за потерянную репутацию, - Лубинец
Уполномоченный ВР по правам человека Дмитрий Лубинец рассказал, что после долгих колебаний решил согласиться встретиться с представителями Amnesty International
Об этом Лубинец написал в telegram.
По словам чиновника, встретившись с делегацией Amnesty International, он озвучил свою позицию по поводу заявления организации, в котором ее представители обвинили ВСУ в том, что их боевая тактика угрожает населению Украины.
"Этот тезис моментально взяла на вооружение российская пропаганда. РФ на 100% использовала тот отчет в своей пропаганде. Он стал самым позорным с начала российской агрессии, которая началась с 2014-го года. Такого количества информационных вбросов негативного характера, которые мы получили как государство, еще не было", - отметил Лубнец.
Чиновник рассказал, что не удивлен тому, что организация понесла репутационные потери - ее ряды оставили авторитетные люди. А доклады и отчеты теперь – незамеченные, неинтересные обществу, неавторитетные.
Он напомнил, что 17 мая этого года вышла новая публикация Amnesty International "Организационный доклад по Украине: Основные выводы и уроки, связанные с прессрелизом по Украине от 4 августа 2022 года".
"Вызвала ли она хоть какой-то интерес у общества? Будет ли кто-нибудь ссылаться на эту работу? Сомневаюсь. Впрочем, вполне вероятное забвение для самой организации. Если после всех собранных отзывов, Amnesty International не сделает выводы и осознает, что между жертвой и агрессором не можно ставить знак равный", - подчеркнул омбудсмен.
По мнению Лубинца, новыми шагами Amnesty International пытается реабилитироваться.
- 4 августа международная неправительственная правозащитная организация "Amnesty International" в своем отчете заявила , что украинские военные подвергают опасности гражданское население, создавая базы и размещая вооружение в школах и больницах.
- Позже генеральный секретарь Amnesty International Агнесс Каламар отреагировала на критику доклада ее организации и заявила, что это не "ослабит беспристрастность" команды.
- 7 августа организация Amnesty International извинилась за "страдание и гнев", которые вызвал ее отчет с обвинением украинских военных в создании опасности для гражданских, однако пересматривать свою оценку действий ВСУ не собирается.
- Заместитель главы МИД Польши Пшидач подчеркнул , что отчет Amnesty International свидетельствует о сильном влиянии РФ на организацию. Соучредитель шведского подразделения Amnesty International Пер Вестберг решил покинуть организацию из-за отчета, в котором обвинили ВСУ.
- После опубликования отчета, в котором Amnesty International обвиняла ВСУ в подражении гражданских риском, финское отделение правозащитной организации потеряло около 400 доноров.
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