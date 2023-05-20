Amnesty International пытается реабилитироваться за потерянную репутацию, - Лубинец

Об этом Лубинец написал в telegram.

По словам чиновника, встретившись с делегацией Amnesty International, он озвучил свою позицию по поводу заявления организации, в котором ее представители обвинили ВСУ в том, что их боевая тактика угрожает населению Украины.

"Этот тезис моментально взяла на вооружение российская пропаганда. РФ на 100% использовала тот отчет в своей пропаганде. Он стал самым позорным с начала российской агрессии, которая началась с 2014-го года. Такого количества информационных вбросов негативного характера, которые мы получили как государство, еще не было", - отметил Лубнец.

Чиновник рассказал, что не удивлен тому, что организация понесла репутационные потери - ее ряды оставили авторитетные люди. А доклады и отчеты теперь – незамеченные, неинтересные обществу, неавторитетные.

Он напомнил, что 17 мая этого года вышла новая публикация Amnesty International "Организационный доклад по Украине: Основные выводы и уроки, связанные с прессрелизом по Украине от 4 августа 2022 года".

"Вызвала ли она хоть какой-то интерес у общества? Будет ли кто-нибудь ссылаться на эту работу? Сомневаюсь. Впрочем, вполне вероятное забвение для самой организации. Если после всех собранных отзывов, Amnesty International не сделает выводы и осознает, что между жертвой и агрессором не можно ставить знак равный", - подчеркнул омбудсмен.

По мнению Лубинца, новыми шагами Amnesty International пытается реабилитироваться.