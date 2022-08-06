Amnesty International Polska решительно призывает привлечь россиян к ответственности за военные преступления

Об этом говорится в заявлении Amnesty International Polska.

В документе подчеркивается, что Amnesty International "постоянно осуждает вторжение России в независимую Украину и не раз призывало к привлечению российских сил к ответственности за совершенные военные преступления и грубые нарушения международного гуманитарного права".

"С первых дней агрессии России против Украины российские войска совершают бесчеловечные нападения не только на отдельные гражданские объекты, но и на многомиллионные города, небольшие городки и села, часто населенные только мирными жителями. ВСУ, при поддержке демократических стран всего мира, включая Польшей, защищаются от жестокого и несправедливого нападения, сражаясь в неравных условиях, навязанных агрессором", – говорится в заявлении.

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Amnesty International Polska отмечает, что ключевым в любом вооруженном конфликте является защита гражданского населения.

"Независимость, беспристрастность и подкрепление доказательствами являются главными принципами, на которых основывается деятельность нашей организации. Мы знаем, что в условиях оборонной войны – прямом вооруженном столкновении с силами вторжения – возникают ситуации, в которых близость боя может усложнить обеспечение безопасности гражданского населения", – указывается в заявлении.

5 августа глава украинского офиса Amnesty International Оксана Покальчук заявила об увольнении.

Неправительственная правозащитная организация "Amnesty International" заявила, что украинские военные подвергают опасности гражданское население, создавая базы и размещая вооружение в школах и больницах. Подоляк и Лубинец жестко ответили организации

Впоследствии президент Украины Зеленский прокомментировал доклад Amnesty International и сказал, что так правовая организация пытается амнистировать государство-террориста

Эксперт Центра гражданских свобод Владимир Яворский рассказал, что в неправительственной правозащитной организации Amnesty International не понимают, что россияне не воспринимают украинцев как нацию.

Позже посол Великобритании в Украине Мелинда Симмонс прокомментировала заявление Amnesty International и сказала, если бы Россия прекратила вторжение в Украину, опасности для мирных жителей не было бы

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