Amnesty International Polska решительно призывает привлечь россиян к ответственности за военные преступления
Польский офис Amnesty International после выхода скандального отчета организации опубликовал заявление, в котором осудил преступления россиян в Украине
Об этом говорится в заявлении Amnesty International Polska.
В документе подчеркивается, что Amnesty International "постоянно осуждает вторжение России в независимую Украину и не раз призывало к привлечению российских сил к ответственности за совершенные военные преступления и грубые нарушения международного гуманитарного права".
"С первых дней агрессии России против Украины российские войска совершают бесчеловечные нападения не только на отдельные гражданские объекты, но и на многомиллионные города, небольшие городки и села, часто населенные только мирными жителями. ВСУ, при поддержке демократических стран всего мира, включая Польшей, защищаются от жестокого и несправедливого нападения, сражаясь в неравных условиях, навязанных агрессором", – говорится в заявлении.
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Amnesty International Polska отмечает, что ключевым в любом вооруженном конфликте является защита гражданского населения.
"Независимость, беспристрастность и подкрепление доказательствами являются главными принципами, на которых основывается деятельность нашей организации. Мы знаем, что в условиях оборонной войны – прямом вооруженном столкновении с силами вторжения – возникают ситуации, в которых близость боя может усложнить обеспечение безопасности гражданского населения", – указывается в заявлении.
- 5 августа глава украинского офиса Amnesty International Оксана Покальчук заявила об увольнении.
- Неправительственная правозащитная организация "Amnesty International" заявила, что украинские военные подвергают опасности гражданское население, создавая базы и размещая вооружение в школах и больницах. Подоляк и Лубинец жестко ответили организации
- Впоследствии президент Украины Зеленский прокомментировал доклад Amnesty International и сказал, что так правовая организация пытается амнистировать государство-террориста
- Эксперт Центра гражданских свобод Владимир Яворский рассказал, что в неправительственной правозащитной организации Amnesty International не понимают, что россияне не воспринимают украинцев как нацию.
- Позже посол Великобритании в Украине Мелинда Симмонс прокомментировала заявление Amnesty International и сказала, если бы Россия прекратила вторжение в Украину, опасности для мирных жителей не было бы
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