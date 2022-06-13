Amnesty International подтвердила военные преступления россиян в Украине: оккупанты били кассетными бомбами по Харькову

Об этом говорится в докладе международной правозащитной организации Amnesty International, опубликованном в понедельник, 13 июня, пишет Deutsche Welle.

Сотни гражданских лиц погибли в Харькове в результате обстрелов жилых кварталов города российской армией с использованием кассетных бомб и неуправляемых ракет. Сотрудники организации в течение 14 дней в апреле-мае изучили обстоятельства 41 российского удара по Харькову, в результате которых погибли 62 и ранены 196 человек. Всего, по данным Харьковской ОВ, за время войны погибли более 600 жителей Харькова, более 1200 были ранены.

Amnesty International опросил 160 харьковчан, среди которых пострадавшие от обстрела, их свидетели, родные жертв, а также врачи, лечащие раненых; собирала и анализировала доказательства на месте бомбардировок, изучала разные цифровые носители информации. Правозащитники выяснили, что армия РФ, обстреливая жилые районы, многократно использовала кассетные боеприпасы типа 9N210/9N235, а также противопехотные обломки.

"В Харькове люди гибли на улицах и в своих домах, на детских игровых площадках, на кладбищах, стоя в очередях за гуманитарной помощью, по дороге в магазин", – отметила Жанин Ульманзик, эксперт Amnesty International из Европы и Центральной Азии. По ее словам, ответственные за эти атаки должны быть вовлечены в суд, а пострадавшие и родственники жертв получить компенсации.

Неуправляемые ракеты установок "Град" и "Ураган", которые Россия широко использует в войне против Украины, не способны точно поражать цель, говорят в Amnesty International. Артиллерийские снаряды часто отклоняются от цели более чем на 100 метров. В жилых районах, где дома стоят всего в нескольких метрах друг от друга, использование таких ракет и обычной артиллерии неизбежно приводит к многочисленным жертвам среди гражданского населения и массовым разрушениям гражданской инфраструктуры.