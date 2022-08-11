Об этом говорится в официальном заявлении Amnesty International.

"Ни один из людей, у которых мы взяли интервью для получения дополнительных доказательств, кроме того, что исследователи видели непосредственно, не находился в российских тюрьмах или "фильтрационных лагерях" или на территориях, контролируемых Россией, до которых Amnesty International не имеет доступа", – говорится в сообщении.

В AI убеждают, что опрос свидетелей проходил на подконтрольных Украине территориях.

4 августа международная неправительственная правозащитная организация "Amnesty International" в своем отчете заявила, что украинские военные подвергают опасности гражданское население, создавая базы и размещая вооружение в школах и больницах.

Президент Украины Зеленский прокомментировал доклад Amnesty International и сказал, что так правовая организация пытается амнистировать государство-террориста.

Позже генеральный секретарь Amnesty International Агнесс Каламар отреагировала на критику доклада ее организации и заявила, что это не "ослабит беспристрастность" команды.

7 августа организация Amnesty International извинилась за "страдание и гнев", которые вызвал ее отчет с обвинением украинских военных в создании опасности для гражданских, однако пересматривать свою оценку действий ВСУ не собирается.

Стало известно, что правозащитная организация Amnesty International использовала для подготовки своего отчета о войне в Украине показания людей, находившихся в фильтрационных лагерях и тюрьмах на временно оккупированных территориях

Заместитель главы МИД Польши Пшидач подчеркнул, что отчет Amnesty International свидетельствует о сильном влиянии РФ на организацию.

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