Amnesty International отмечают убийства мирных жителей в Израиле. ХАМАС отрицает

Об этом сообщает Aljazeera.

"Мы не нападаем на мирных жителей", – заявил старший представитель ХАМАС Усама Хамдан телеканалу Aljazeera.

Однако эту информацию отрицают правозащитные группы, такие как Amnesty International, отметившие, что ХАМАС убивал мирных жителей Израиля.

"Нужно различать поселенцев и гражданских лиц. Поселенцы напали на палестинцев. Мы надеемся, что Amnesty проявит международное смирение и отправит нам более совершенное оружие, чтобы атаковать только солдат", — сказал Хамдан.

Хамдан отметил, что ХАМАС целенаправленно не нападает на мирных жителей, но в Израиле есть поселения, которые ХАМАС считает частью оккупации и частью вооруженных сил Израиля.

"Они не гражданские лица", – добавил он.

События в Израиле: что известно

Утром субботы, 7 октября 2023 года, палестинские вооруженные формирования ХАМАС и "Исламский джихад" сразу в нескольких местах с воздуха и на суше начали массированную атаку на государство Израиль. Глава вооруженного крыла ХАМАС Мухаммед ад-Дейфа заявил, что его боевики начали операцию "Наводнение Аль-Аксы". По его словам, эти действия призваны защитить мечеть Аль-Акса в Иерусалиме.

Палестинцы выпустили по территории Израиля 2-3 тыс. ракет и одновременно захватили 7 общин на юге.

В ответ Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) объявила о мобилизации резервистов и начале контртеррористической операции "Железные мечи". Впервые за 50 лет решением правительства в стране введен режим военного положения .

Для ударов по командным пунктам палестинцев ЦАХАЛ активно привлекал авиацию. Также начата зачистка оккупированных ХАМАСом общин.

Кроме того, велика угроза, что с севера по Израилю может ударить шиитская "Хезболла", ведь ее главный партнер и поставщик Исламская Республика Иран (ИРИ) призвала джихадистов "освободить Иерусалим".

В то же время глава правительства Израиля Беньямин Нетаньяху объявил об успешном завершении первого этапа войны с Палестиной и объяснил, какими будут дальнейшие действия армии.

Утром 8 октября Саудовский телевизионный канал Al Arabiya обнародовал потери как палестинцев, так и израильтян в течение первых суток возобновившегося военного конфликта. По данным канала, Израиль потерял 300 человек убитыми и не менее 1600 ранеными. Число жертв со стороны населенного палестинцами сектора Газа составляет 232 убитых и 1 627 раненых.

8 октября израильские войска заявили, что Ливан нанес удары по их территории, поэтому армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) атаковала в ответ. В частности, израильская авиация нанесла удар по комплексу, принадлежащему главе разведки движения ХАМАС.

Боевики ливанской военно-политической организации "Хезболла" обстреляли израильские позиции на границе со спорными Голанскими высотами и поддержали ХАМАС в его операции против Израиля.

Хотя были предупреждения, что палестинские боевики готовились к нападению, а в 2022 году США предоставили Израилю $3,3 млрд на оборону, они считают , что Израиль был совершенно не подготовлен к эффективной обороне.

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