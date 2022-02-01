Amnesty International обвинили Израиль в проведении политики апартеида

Об этом сообщается в заявлении Amnesty International.



"Израильские власти должны быть привлечены к ответственности за совершение преступления апартеида в отношении палестинцев", - заявила организация, представляя новый доклад.



В докладе говорится, что жестокая политика Израиля по поводу сегрегации, лишения собственности и отчуждения на всех подконтрольных ему территориях равна апартеиду. Отмечается, что в Израиле арабские граждане составляют более 20% населения.



"Независимо от того, живут они в Газе, Восточном Иерусалиме и на остальном Западном берегу реки Иордан, или в самом Израиле, палестинцы рассматриваются как неполноценная расовая группа и систематически лишаются их прав", - заявила генеральный секретарь Amnesty Агнесс Калламар.



В организации подчеркнули, что не сравнивают отношение Израиля к палестинцам с условиями в ЮАР времен апартеида, но заявили, что поведение и политика государства отвечают критериям преступления, определенным международным правом, в частности, Конвенцией об апартеиде и Римским уставом.



Министерство иностранных дел Израиля призвало Amnesty отозвать отчет. В МИДе заявили, что организация "цитирует ложь, распространенную террористическими организациями".



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