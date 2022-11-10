Amnesty International обвинила РФ в преступлениях против человечности

Об этом говорится в отчете Amnesty International, опубликованном 10 ноября.

Как отмечается в докладе Amnesty International, опубликованном под названием "Как тюремный конвой": незаконное перемещение Россией гражданских лиц в Украине и злоупотребление во время "фильтрации", российские власти принудительно перемещали и депортировали гражданских лиц с оккупированных территорий Украины, что равнозначно военным преступлениям и, вероятно, преступлениям против человечества.

В отчете подробно рассказывается о том, как российские и контролируемые Россией силы насильственно перемещали гражданских лиц из оккупированной Украины на территории, контролируемые Россией или же в Россию. Во время этого процесса детей разводили со своими семьями, что является нарушением международного гуманитарного права.

Amnesty International задокументировала случаи, когда членов определенных групп, включая детей, стариков и людей с ограниченными возможностями, принудительно перемещали на другие оккупированные Россией территории или незаконно депортировали в РФ. В частности, упоминается о случае, когда женщину разлучили с ее 11-летним сыном во время фильтрации, задержали и не воссоединили с ним, что является нарушением международного гуманитарного права.

Кроме того, люди, задержанные во время фильтрации, сообщили Amnesty International, что их подвергали пыткам и другим формам жестокого обращения, включая избиения, электрошок и угрозы смертной казни. Кому-то отказывали в пище и в воде, многих содержали в опасных условиях.

Amnesty International опросил 88 человек из Украины: мирных жителей Мариуполя, а также Харьковской, Луганской, Херсонской и Запорожской областей. Большинство из них рассказывали об условиях принуждения, когда у них не было ни одного выбора, кроме как поехать в Россию или другие оккупированные РФ территории. Также гражданские жители рассказали Amnesty International о том, как их заставляли проходить "фильтрацию", что иногда приводило к задержаниям, пыткам и другому жестокому обращению.

"Отделение детей от их семей и принудительное выселение людей в сотне километров от их домов является еще одним доказательством тяжких страданий, причиненных вторжением России гражданскому населению Украины", — сказала Агнес Калламар, генеральный секретарь Amnesty International.

Тактика России по принудительному перемещению и депортации является военным преступлением. Amnesty International считает, что это должно быть расследовано как преступление против человечности.

"Всем принудительно перемещенным и до сих пор незаконно удерживаемым должно быть разрешено уехать, а все ответственные за совершение этих преступлений должны понести ответственность. Детей, находящихся на попечении России, необходимо воссоединить со своими семьями, и необходимо содействовать их возвращению на территории, контролируемые украинским правительством", – говорится в докладе.