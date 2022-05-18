English Львов Главная
ru ua en
English Львов Главная
Борьба за свободу слова
Война с Россией: хроника
Главная война с Россией Amnesty International обратилась к РФ с требованием уважать права военнопленных из Азовстали в соответствии с Женевскими конвенциями

Amnesty International обратилась к РФ с требованием уважать права военнопленных из Азовстали в соответствии с Женевскими конвенциями

18 мая, 2022 среда
21:48
война с Россией

В международной правозащитной организации Amnesty International призвали Россию уважать в соответствии с Женевскими конвенциями права украинских военнопленных из Азовстали и допустить к ним Международный Красный Крест

Об этом информируют на сайте Amnesty International.

Заместитель директора Amnesty International в Восточной Европе и Центральной Азии Денис Кривошеев подчеркнул, что военнопленные не должны подвергаться пыткам и жестокому обращению. Украинским защитникам необходимо немедленно предоставить доступ Международному Красному Кресту.

"Защищая Мариуполь, украинские военные были дегуманизированы российскими СМИ и подавались путинской пропагандой как "неонацисты" на протяжении всей войны России против Украины. Такие обстоятельства вызывают серьезную обеспокоенность судьбой украинских комбатантов как военнопленных, находящихся на временно оккупированной территории.

Amnesty International задокументировала убийства пленных на востоке Украины вооруженными формированиями, которые поддерживает РФ, во время вооруженного конфликта на Донбассе в 2014-2015 годах, а также внесудебные казни украинских гражданских российскими войсками весной 2022. Украинских военных, вывезенных с завода "Азовсталь" не должна постичь та же участь.

Военнопленные не должны подвергаться никаким формам пыток или жестокому обращению, им должны немедленно предоставить доступ к представителям Международного Красного Креста. Власть, которая будет содержать украинских комбатантов, должна всемерно уважать права военнопленных в соответствии с Женевскими конвенциями", – рассказал Денис Кривошеев.

  • 18 мая Институт исследования войны сообщил, что Россия согласилась на эвакуацию украинских военных из заблокированного завода "Азовсталь" в Мариуполе, чтобы объявить о полном контроле над городом.
  • Украинские военные с завода "Азовсталь" сорвали планы РФ быстро взять Мариуполь и заставили дополнительно перебрасывать в Мариуполь несколько тысяч чеченских боевиков из личных резервов Рамзана Кадырова.
  • 16 мая из Азовстали в Мариуполе эвакуировали 264 военнослужащих в оккупированные Новоазовск и Оленевку.
  • Вице-премьер Ирина Верещук заявила, что тяжелораненых украинских военнослужащих обменяют на пленных россиян после стабилизации их состояния.
  • Первая заместитель министра обороны Украины Анна Маляр заверила, что операция по спасению защитников Азовстали будет продолжаться до их возвращения домой.
  • Отметим, что о начале эвакуации сначала сообщили журналисты. По их данным из Азовстали выехали 10 автобусов, в которых преимущественно находились раненые защитники Мариуполя.
  • 15 мая заместитель министра обороны Анна Маляр сообщила, что Путин не соглашается на эвакуацию защитников металлургического комбината в Мариуполе.
  • Перед тем оккупанты распространяли фейк, якобы бойцы Азовстали "вышли с белым флагом".
  • Петиция по спасению защитников Мариуполя набрала уже более 1,5 миллиона подписей.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb

Мариуполь
военнопленные
воєнні злочини Росії
Читайте также:
Порошенко
17 мая, 2022 вторник
Порошенко об освобождении из плена украинских военных: готов на любом этапе присоединиться к переговорам
Путін Лукашенко
17 мая, 2022 вторник
Путин и Лукашенко ведут переговоры о построении военной базы в 50 км от белорусско-украинской границы, - Згурец
Олаф Шольц та Емманюель Макрон
18 мая, 2022 среда
Лидеры ЕС обеспокоены тем, что будет, когда Украина победит Россию, - Politico
Киев
+10°C
  • Киев
  • Львов
  • Винница
  • Днепр
  • Донецк
  • Житомир
  • Запорожье
  • Ивано-Франковск
  • Кропивницкий
  • Луганск
  • Луцк
  • Николаев
  • Одесса
  • Полтава
  • Ровно
  • Сумы
  • Симферополь
  • Тернополь
  • Ужгород
  • Харьков
  • Херсон
  • Хмельницкий
  • Черкасси
  • Черновцы
  • Чернигов
  • USD 31.43
    Покупка 31.43
    Продажа 32.04
  • EUR
    Покупка 32.87
    Продажа 33.73
LIVE
  • Актуальное
  • Важное
2022, среда
18 мая
23:38
Аналитика
Враг готовится к продолжительной обороне. Колонка Сергея Згурца
23:28
Зеленский: Более 2 тыс. ракет, выпущенных РФ по Украине, были основной частью их запаса. Дальше – только остатки
23:15
Россия убила 10 мирных людей в Донецкой области за 18 мая
22:59
Необразованный Путин ведет Россию к гибели, – экс-помощник Ельцина
22:40
В Бучанском районе на противопехотной мине подорвались двое мужчин
22:36
У НАТО считают, что Украина может полностью отвоевать Донбасс и Крым, - CNN
22:27
Погибли 5 человек, среди них двухлетний ребенок. В Бахмуте возросло количество жертв от попадания ракеты в пятиэтажный дом
22:22
Кулеба
Наша евроинтеграция – это преодоление предубеждений против Украины, - Дмитрий Кулеба в интервью нидерландскому изданию NRC
22:19
Центр противодействия дезинформации обнародовал подборку фейков от России за 18 мая
22:13
Украинские защитники отбили семь атак РФ на востоке, уничтожили 220 оккупантов, два танка, БМП и беспилотник
22:03
"Хорваты в Боснии для меня важнее всей российско-финской границы". Президент Хорватии вслед за Эрдоганом будет блокировать вступление скандинавских стран в НАТО
21:44
Сборная Украины неожиданно сыграла вничью с хорватской "Риекой"
21:39
Джо Байден
США будут защищать Финляндию и Швецию и без 5-й поправки Устава НАТО, - Джо Байден
21:22
Майя Санду
Президент Молдовы призвала Россию вывести свои войска из Приднестровья
21:02
Посольство США возобновило работу в Киеве
20:46
Подоляк
Россия еще не до конца поняла, что она страна-изгой. Михаил Подоляк о невозможности переговоров с Москвой
20:33
Глава Евросовета настаивает на активизации расширения ЕС
20:12
"В телемарафоне не услышишь истории 7 тыс. награжденных и мнения 130 новых Героев Украины": Луценко призвал говорить правду о цене войны
20:10
Украинские артиллеристы уничтожили российскую станцию для обнаружения сигналов радиоизлучения
20:03
Покинуть должность в Роснефти или попасть под санкции. В ЕС поставили ультиматум экс-канцлеру ФРГ Шрёдеру
19:55
Офис генпрокурора
Сообщал россиянам о дислокации ВСУ: суд арестовал жителя Славянска
19:40
СБУ опубликовала фото оккупантов, которые устроили в украинской школе казармы и вели оттуда огонь
19:31
Оккупанты дважды обстреляли Сумщину с территории РФ: пострадала природа
19:25
Отказ от регулирования цен на топливо поможет стабилизировать рынок в ближайшие недели, – Тимошенко
19:16
На Киевщине обнаружено уже 1 288 тел мирных жителей, убитых российскими оккупантами, - глава МВД области
19:16
Эксклюзив
Наш тыл – это весь цивилизованный мир, – военный эксперт Катков
19:09
ВСУ уволили село Дементиевка на Харьковщине
19:07
Украинские десантники обнародовали видео уничтожения российской бронемашины вместе с оккупантами
18:58
Усик бьется за всю страну, за весь демократический мир, - промоутер
18:48
Офис генпрокурора
Руководил захватом ЗАЭС, в результате чего погибли два человека: российскому командиру заочно объявили подозрение
18:47
Украинские спецслужбы выпишут каждому индивидуальный "горячий тур", - Подоляк о заявлениях боевиков про "курорт" в Мариуполе
18:29
В ОРДО оккупанты захватывают финансовые учреждения и стратегические предприятия, - украинская разведка
18:26
Страны ЕС не могут согласовать эмбарго на российскую нефть, - еврокомиссар Паоло Джентилони
18:24
В ответ на запрет RT и санкции против Путина и его окружения Россия закрыла корпункт канадского вещателя CBC в Москве
18:19
Украина - "Риека": состав футбольной сборной на товарищеский матч с хорватами
18:18
В Мелитополе украинские партизаны взорвали бронепоезд оккупантов
18:13
Маркос Антонио
Футболист "Шахтера" близок к трансферу в итальянский топ-клуб
18:07
Эксклюзив
Цель Путина – уничтожение Украины, – дипломат Лубкивский о реакции Кремля на вступление Финляндии и Швеции в НАТО
18:05
В Киеве возможно задымление в результате пожаров, в частности в зоне отчуждения
17:59
Украина - "Риека": букмекеры дали прогноз на товарищеский матч футбольной сборной
Больше новостей
Facebook Twitter
Про нас

Перепечатка и иное использование материалов, размещенных на сайте разрешается при условии ссылки на espreso.tv. Интернет-издания могут использовать материалы сайта, размещать видео при условии ссылки на espreso.tv. Запрещено копирование и использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства Интерфакс-Украина, УНИАН, Reuters, Associated Press. Материалы обозначены меткой "Реклама" публикуются на правах рекламы, по вопросам рекламы обращайтесь по адресу [email protected] Курсы валют предоставлены kurs.com.ua

  • © 2022 ESPRESO.TV