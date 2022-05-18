Об этом информируют на сайте Amnesty International.

Заместитель директора Amnesty International в Восточной Европе и Центральной Азии Денис Кривошеев подчеркнул, что военнопленные не должны подвергаться пыткам и жестокому обращению. Украинским защитникам необходимо немедленно предоставить доступ Международному Красному Кресту.

"Защищая Мариуполь, украинские военные были дегуманизированы российскими СМИ и подавались путинской пропагандой как "неонацисты" на протяжении всей войны России против Украины. Такие обстоятельства вызывают серьезную обеспокоенность судьбой украинских комбатантов как военнопленных, находящихся на временно оккупированной территории.

Amnesty International задокументировала убийства пленных на востоке Украины вооруженными формированиями, которые поддерживает РФ, во время вооруженного конфликта на Донбассе в 2014-2015 годах, а также внесудебные казни украинских гражданских российскими войсками весной 2022. Украинских военных, вывезенных с завода "Азовсталь" не должна постичь та же участь.

Военнопленные не должны подвергаться никаким формам пыток или жестокому обращению, им должны немедленно предоставить доступ к представителям Международного Красного Креста. Власть, которая будет содержать украинских комбатантов, должна всемерно уважать права военнопленных в соответствии с Женевскими конвенциями", – рассказал Денис Кривошеев.

18 мая Институт исследования войны сообщил, что Россия согласилась на эвакуацию украинских военных из заблокированного завода "Азовсталь" в Мариуполе, чтобы объявить о полном контроле над городом.

Украинские военные с завода "Азовсталь" сорвали планы РФ быстро взять Мариуполь и заставили дополнительно перебрасывать в Мариуполь несколько тысяч чеченских боевиков из личных резервов Рамзана Кадырова.

16 мая из Азовстали в Мариуполе эвакуировали 264 военнослужащих в оккупированные Новоазовск и Оленевку.

Вице-премьер Ирина Верещук заявила, что тяжелораненых украинских военнослужащих обменяют на пленных россиян после стабилизации их состояния.

Первая заместитель министра обороны Украины Анна Маляр заверила, что операция по спасению защитников Азовстали будет продолжаться до их возвращения домой.

Отметим, что о начале эвакуации сначала сообщили журналисты. По их данным из Азовстали выехали 10 автобусов, в которых преимущественно находились раненые защитники Мариуполя.

15 мая заместитель министра обороны Анна Маляр сообщила, что Путин не соглашается на эвакуацию защитников металлургического комбината в Мариуполе.

Перед тем оккупанты распространяли фейк, якобы бойцы Азовстали "вышли с белым флагом".

Петиция по спасению защитников Мариуполя набрала уже более 1,5 миллиона подписей.

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