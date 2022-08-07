Amnesty International извиняется за свой отчет, но отказываться от выводов по ВСУ не будет
Международная неправительственная правозащитная организация Amnesty International извинилась за "страдание и гнев", которые вызвал ее отчет с обвинением украинских военных в создании опасности для гражданских, однако пересматривать свою оценку действий ВСУ не собирается
Об этом говорится в письме AI, направленном Reuters
Организация заявила, что глубоко сожалеет о "страданийях и гневе", которые вызвал отчет.
Также там заверили, что их приоритетом в этом и любом "конфликте" является обеспечение защиты гражданских.
"Это было нашей единственной целью, когда мы обнародовали последний материал исследования. Хотя мы полностью поддерживаем свои выводы, мы сожалеем о причиненной боли", - написали они.
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В электронном письме организация сообщила, что обнаружила украинских военных рядом с гражданскими домами в 19 городах и селах. Бойцы якобы подвергали их риску российского обстрела.
"Это не означает, что Amnesty International считает украинские войска ответственными за нарушения, совершенные российскими войсками, или что украинские военные не принимают надлежащих мер в других местах страны", - отметила организация.
- Напомним, международная неправительственная правозащитная организация "Amnesty International" в своем отчете заявила, что украинские военные подвергают опасности гражданское население, создавая базы и размещая вооружение в школах и больницах.
- Президент Украины Зеленский прокомментировал доклад Amnesty International и сказал, что так правовая организация пытается амнистировать государство-террориста.
- Глава политической партии "Европейская Солидарность" Петр Порошенко назвал отчет AI об ВСУ "информационным ядом и диверсией" .
- Эксперт Центра гражданских свобод Владимир Яворский рассказал, что в неправительственной правозащитной организации Amnesty International не понимают, что россияне не воспринимают украинцев как нацию.
- Посол Великобритании в Украине Мелинда Симмонс прокомментировала заявление Amnesty International и сказала, если бы Россия прекратила вторжение в Украину, опасности для мирных жителей не было бы.
- В знак несогласия с позицией руководства организации глава украинского офиса Amnesty International Оксана Покальчук 5 августа 2022 заявила об увольнении.
- Британская газета The Times назвала Amnesty International пропагандистами Путина и призвала "уйти со сцены" .
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