Об этом говорится в письме AI, направленном Reuters

Организация заявила, что глубоко сожалеет о "страданийях и гневе", которые вызвал отчет.

Также там заверили, что их приоритетом в этом и любом "конфликте" является обеспечение защиты гражданских.

"Это было нашей единственной целью, когда мы обнародовали последний материал исследования. Хотя мы полностью поддерживаем свои выводы, мы сожалеем о причиненной боли", - написали они.

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В электронном письме организация сообщила, что обнаружила украинских военных рядом с гражданскими домами в 19 городах и селах. Бойцы якобы подвергали их риску российского обстрела.

"Это не означает, что Amnesty International считает украинские войска ответственными за нарушения, совершенные российскими войсками, или что украинские военные не принимают надлежащих мер в других местах страны", - отметила организация.

Напомним, международная неправительственная правозащитная организация "Amnesty International" в своем отчете заявила, что украинские военные подвергают опасности гражданское население, создавая базы и размещая вооружение в школах и больницах.

Президент Украины Зеленский прокомментировал доклад Amnesty International и сказал, что так правовая организация пытается амнистировать государство-террориста.

Глава политической партии "Европейская Солидарность" Петр Порошенко назвал отчет AI об ВСУ "информационным ядом и диверсией" .

Эксперт Центра гражданских свобод Владимир Яворский рассказал, что в неправительственной правозащитной организации Amnesty International не понимают, что россияне не воспринимают украинцев как нацию.

Посол Великобритании в Украине Мелинда Симмонс прокомментировала заявление Amnesty International и сказала, если бы Россия прекратила вторжение в Украину, опасности для мирных жителей не было бы.

В знак несогласия с позицией руководства организации глава украинского офиса Amnesty International Оксана Покальчук 5 августа 2022 заявила об увольнении.

Британская газета The Times назвала Amnesty International пропагандистами Путина и призвала "уйти со сцены" .