English Львов Главная
ru ua en
English Львов Главная
Борьба за свободу слова
Война с Россией: хроника
Главная Мир Amnesty International извиняется за свой отчет, но отказываться от выводов по ВСУ не будет

Amnesty International извиняется за свой отчет, но отказываться от выводов по ВСУ не будет

7 августа, 2022 воскресенье
19:17
Мир

Международная неправительственная правозащитная организация Amnesty International извинилась за "страдание и гнев", которые вызвал ее отчет с обвинением украинских военных в создании опасности для гражданских, однако пересматривать свою оценку действий ВСУ не собирается

Об этом говорится в письме AI, направленном Reuters

Организация заявила, что глубоко сожалеет о "страданийях и гневе", которые вызвал отчет.

Также там заверили, что их приоритетом в этом и любом "конфликте" является обеспечение защиты гражданских.

"Это было нашей единственной целью, когда мы обнародовали последний материал исследования. Хотя мы полностью поддерживаем свои выводы, мы сожалеем о причиненной боли", - написали они.

Читайте также: Марина Данилюк-Ярмолаева. Полезны для РФ. Как Amnesty International дискредитировала защитников Украины

В электронном письме организация сообщила, что обнаружила украинских военных рядом с гражданскими домами в 19 городах и селах. Бойцы якобы подвергали их риску российского обстрела.

"Это не означает, что Amnesty International считает украинские войска ответственными за нарушения, совершенные российскими войсками, или что украинские военные не принимают надлежащих мер в других местах страны", - отметила организация.

  • Напомним, международная неправительственная правозащитная организация "Amnesty International" в своем отчете заявила, что украинские военные подвергают опасности гражданское население, создавая базы и размещая вооружение в школах и больницах.
  • Президент Украины Зеленский прокомментировал доклад Amnesty International и сказал, что так правовая организация пытается амнистировать государство-террориста.
  • Глава политической партии "Европейская Солидарность" Петр Порошенко назвал отчет AI об ВСУ "информационным ядом и диверсией" .
  • Эксперт Центра гражданских свобод Владимир Яворский рассказал, что в неправительственной правозащитной организации Amnesty International не понимают, что россияне не воспринимают украинцев как нацию.
  • Посол Великобритании в Украине Мелинда Симмонс прокомментировала заявление Amnesty International и сказала, если бы Россия прекратила вторжение в Украину, опасности для мирных жителей не было бы.
  • В знак несогласия с позицией руководства организации глава украинского офиса Amnesty International Оксана Покальчук 5 августа 2022 заявила об увольнении.
  • Британская газета The Times назвала Amnesty International пропагандистами Путина и призвала "уйти со сцены" .

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb

Общество
Украина
Россия
война с Россией
руские фейки
Читайте также:
міномет ЗСУ
6 августа, 2022 суббота
Британская разведка назвала направление, на котором развернется новая фаза войны РФ против Украины
5 августа, 2022 пятница
Во время обыска пытался застрелить работников СБУ: экс-замглаве разведки сообщили о подозрении в госизмене
Реджеп Ердоган та Володимир Путін
6 августа, 2022 суббота
Эрдоган лично предложил Путину организовать встречу с Зеленским в Турции
Киев
+20°C
  • Киев
  • Львов
  • Винница
  • Днепр
  • Донецк
  • Житомир
  • Запорожье
  • Ивано-Франковск
  • Кропивницкий
  • Луганск
  • Луцк
  • Николаев
  • Одесса
  • Полтава
  • Ровно
  • Сумы
  • Симферополь
  • Тернополь
  • Ужгород
  • Харьков
  • Херсон
  • Хмельницкий
  • Черкасси
  • Черновцы
  • Чернигов
  • USD 38.4
    Покупка 38.4
    Продажа 39.53
  • EUR
    Покупка 38.71
    Продажа 40.02
LIVE
  • Актуальное
  • Важное
2022, воскресенье
7 августа
19:35
"Это можно делать только в болезненном воображении заядлых патриотов": Ткаченко о демонтаже "Родины-Матери"
19:14
Эксклюзив
В "зерновое" соглашение изначально закладывалась возможность срыва Россией, - эксперт-международник Краев
18:26
Эксклюзив
Путин стал вторичным партнером и Турции, и Ирана, и Китая, – советник министра МВД Денисенко
18:23
The Times назвала Amnesty International пропагандистами Путина и призвала "уйти со сцены"
18:17
Интервью
Глен Грант
Осень и зима станут возможностью, а не проблемой для Украины, - военный эксперт Глен Грант
17:58
Эксклюзив
Россияне не планируют серьезную радиационную аварию на Запорожской АЭС, – эксперт по атомной энергетике
17:42
Полномасштабная война РФ против Украины: в Николаеве россияне убили 132 гражданских, ранили еще 619
17:22
Эксклюзив
Удара по захватчикам в Крыму ожидаем в ближайшее время, – эксперт Defense Express Рябых
17:22
В Украине ликвидировали российского подполковника-танкиста, - офицер ВСУ Штефан
17:01
сектор Газа
Египет предлагает посредничество для установления мира между Израилем и Палестиной, - Reuters
16:54
Эксклюзив
Мягкая сила РФ снизилась до минимума, - заместитель руководителя Центра стратегических коммуникаций
16:44
На Донетчине украинские морпехи уничтожили до 15 оккупантов и российский склад с боеприпасами
16:40
Эксклюзив
Поражение армии РФ в Украине повлечет за собой военно-политический крах Путина, - военный эксперт Притула
16:38
Эксклюзив
Россияне пытаются охватить Бахмут с юга и севера, - офицер батальона "Свобода" Ильенко
16:36
Эксклюзив
Главный акцент в новом пакете военной помощи – боеприпасы, - военный эксперт Грабский
16:18
На Харьковщине уже погибли более 1 000 гражданских людей, ранены – вдвое больше
16:04
В Украине ликвидировали россиян, пытавших гражданских в Буче
15:53
Швеция направит инструкторов в Британию учить украинских военных
15:50
Белый дом пообещал экстраординарные меры по освобождению осужденной в РФ на 9 лет олимпийской чемпионки
15:31
Эксклюзив
В отчете Amnesty International очень много манипуляций, - исполнительный директор Украинского Хельсинкского союза по правам человека
15:26
В Киев прибыла американская актриса Джессика Честейн
15:25
Эксклюзив
Глен Грант
Для осуществления прорыва и уничтожения морального духа противника следует особенно мощно оснастить какой-нибудь участок фронта, - военный эксперт Глен Грант
15:24
В боях за Бахмут погиб боец ДУК Александр Попов из Каменца-Подольского, воевавший с 2014-го
15:20
"Российский ядерный террор требует более решительного ответа": Зеленский поговорил с президентом Евросовета о ЗАЭС
15:19
Роналду не попал в состав "Манчестер Юнайтед" на стартовый матч чемпионата Англии
15:14
Польская инициатива собирает машины для защитников Украины
14:53
Нацбанк возобновляет обращение государственных ценных бумаг
14:43
27 полицейских присягнули врагу в оккупированном Мариуполе
14:38
Эксклюзив
США Китай
Военное столкновение со США станет катастрофой для Китая, - аналитик Шевченко
14:34
Украинская чемпионка Билодид получила первое золото в новой категории
14:27
10 тыс. рублей за голос: в Херсонской области оккупанты хотят "купить" участников фейкового референдума
14:24
Эксклюзив
Россияне укрепляются: оккупанты не готовы к наступлению на Запорожье, - депутат райсовета Кирильчук
14:24
Полномасштабная война РФ против Украины: более 3,5 млн украинцев лишились дома
13:53
Синоптик Наталья Диденко рассказала, где ждать дождей и жары в понедельник
13:53
В РФ больше не доступны Patreon и Grammarly
13:46
Подоляк
Вбросами о "черном рынке оружия" РФ стремится заблокировать поддержку Украины, - Подоляк
13:35
Первое судно с украинской кукурузой, отправленное из Одессы, задерживается – посол Украины в Ливане
13:33
"Эффективна в лечении телят". Для россиян Coca-Cola будет заменена белорусской "Бела-Колой"
13:30
Реджеп Эрдоган
Эрдоган после переговоров в Сочи отменил совместную пресс-конференцию и ужин с Путиным, - СМИ
13:29
Чехия Украина
Впервые с 24 февраля Чехия не выдала ни одной визы украинским беженцам.
Больше новостей
Facebook Twitter
Про нас

Перепечатка и иное использование материалов, размещенных на сайте разрешается при условии ссылки на espreso.tv. Интернет-издания могут использовать материалы сайта, размещать видео при условии ссылки на espreso.tv. Запрещено копирование и использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства Интерфакс-Украина, УНИАН, Reuters, Associated Press. Материалы обозначены меткой "Реклама" публикуются на правах рекламы, по вопросам рекламы обращайтесь по адресу [email protected] Курсы валют предоставлены kurs.com.ua

  • © 2022 ESPRESO.TV