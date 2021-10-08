АМКУ согласовал налоговые льготы для участников спецрежима "Дия City"
Антимонопольный комитет согласовал налоговые льготы для ІТ-компаний, которые являются резидентами специального правового режима "Дия City"
Об этом сообщила пресс-служба АМКУ.
Согласно сообщению, временная административная коллегия АМКУ приняла решение о поддержке резидентов "Дия City" Министерством цифровой трансформации.
Так, Комитет признал поддержку, оказываемую резидентам "Дия City" в форме права перехода на налогообложение налогом на прибыль на особых условиях такой, что не является государственной помощью.
Кроме того, поддержку, которая предоставляется в форме установления специального режима налогообложения отдельных доходов работников и ІТ-специалистов-резидентов "Дия City" признано государственной помощью, допустимой для конкуренции.
В пресс-службе напомнили, что ранее Минцифры подало в АМКУ сообщение о новой программе государственной помощи, что планируется предоставлять резидентам "Дия City".
Отмечается, что этот правовой режим предусматривает специальные условия налогообложения его резидентов. Также предполагается, что ІТ-компании получат гибкие условия трудоустройства сотрудников и отдельный порядок взаимодействия с государственными контролирующими органами.
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