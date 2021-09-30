АМКУ разрешил Нафтогазу получить в управление "Донецкоблгаз"

Об этом сообщила пресс-служба АМКУ.



Согласно сообщению, речь идет о получении в управление акций, обеспечивающих превышение 50% голосов в высшем органе управления "Донецкоблгаза".



По информации Комитета, постановлением Шевченковского райсуда Киева наложен арест на 49,88% акций, эмитентом которых является "Донецкоблгаз", с запретом использования, отчуждения и распоряжения ими, они передані в управление Агентства по розыску и менеджменту арестованного имущества (АРМА).



Отмечается, что концентрация происходит согласно распоряжению Кабмина от 15 сентября этого года.



В пресс-службе отметили, что "Донецкоблгаз" предоставляет услуги распределения природного газа на подконтрольной Украине территории Донецкой области и является субъектом естественной монополии.



По информации Нафтогаза, целью концентрации является предотвращение чрезвычайной ситуации техногенного характера и пресечение нарушения законодательства и лицензионных условий осуществления его хозяйственной деятельности.



"Как до концентрации, так и после ее осуществления, задействованный рынок будет находиться в состоянии естественной монополии, следовательно не происходит структурных изменений спроса или предложения на указанном рынке в местах осуществления хозяйственной деятельности "Донецкоблгаза", - отметили в АМКУ.



Таким образом, поскольку концентрация не приводит к монополизации или существенному ограничению конкуренции на других товарных рынках Украины, АМКУ дал соответствующее разрешение.

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