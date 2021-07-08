АМКУ разрешил Мининфраструктуры финансировать строительство взлетной полосы аэропорта "Днепр"

Об этом сообщила пресс-служба АМКУ.



Согласно сообщению, АМКУ признал допустимой приостановленную ранее государственную помощь, которую Мининфраструктуры предоставляло на проектирование и строительство взлетно-посадочной полосы международного аэропорта "Днепр".



Отмечается, что Комитет рассмотрел материалы соответствующего дела и признал, что поддержка мероприятий по безопасности аэродрома на основании бюджетной программы объемом 169, 9 млн грн не является государственной помощью в соответствии с законом "О государственной помощи субъектам хозяйствования".



В то же время АМКУ признал государственной помощью поддержку со проектирование и мтроительства аэродрома, которая выделяется Министерством для госпредприятия "Финансирование инфраструктурных проектов" и эксплуатанта - Международного аэропорта "Днепр" общим объемом более 6 млрд грн.



Так, Комитет решил, что эта госпомощь является допустимой для конкуренции при условии обеспечения открытой, конкурентной, прозрачной и недискриминационной процедуры отбора будущего эксплуатанта аэродрома международного аэропорта "Днепр". Для этого Мининфраструктуры будет согласовать порядок такого отбора до начала его проведения.

Кроме того, государство должно обеспечить, чтобы международный аэропорт "Днепр" был открыт для всех авиаперевозчиков и не использовался лишь одним из них, а также ежегодно подавать отчетность по пассажиропотоку и полученной прибыли. Также в случае изменения динамики этих показателей на период амортизации до 2045 года, представлять дополнительные сообщения.