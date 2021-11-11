АМКУ разрешил Mastercard и Visa снизить межбанковскую комиссию

Об этом сообщила пресс-служба АМКУ.



Согласно сообщению, Комитет разрешил компаниям Mastercard и Visa снизить размер внутригосударственной банковской ставки интерчейндж.



Отмечено, что согласованные действия по уменьшению межбанковских комиссий осуществляется в рамках Меморандума о содействии конкурентному платежному рынку, который будет реализован компанией Mastercard, Visa и Национальным банком Украины.



По данным АМКУ, снижение на 1,2% или меньше предельного размера ставок внутригосударственных межбанковских комиссий в Украине в отношении потребительских платежных реквизитов произойдет со следующего рабочего дня после истечения 14 календарных дней со дня получения разрешения АМКУ.



Следующие этапы снижения будут проходить с 1 июля 2022 года - до 1% или менее и с 1 июля 2022 года - до 0,9% или менее.



В пресс-службе отметили, что запланированные согласованные действия касаются только межбанковских комиссий для потребительских карт.



В АМКУ также добавили, что при принятии решения были опрошены все привлеченные стороны – банки и торгово-сервисные предприятия. Большинство банков отметили достаточность конкуренции на рынке услуг карточных платежных систем. Предприятия не предоставили никаких возражений.



Положительными эффектами этого решения в АМКУ назвали сохранение объема безналичных расчетов и потенциальное увеличение количества транзакций через платежные карты. Кроме того, это решение должно способствовать развитию малого и среднего предпринимательства.

Напомним, 23 марта Национальный банк Украины выступил против ограничения межбанковской комиссии.

Впоследствии в ПриватБанке заявили, что могут отключить Apple Pay и Google Pay в случае законодательного ограничения ставки интерчейнджа и эквайринга.

Служба безопасности Украины назвала завышенные ставки эквайринга угрозой национальной безопасности.

Ставка интерчейндж – это комиссия, которую банк, обслуживающий магазин (банк-эквайр), перечисляет банку, с карточки которого клиент произвел оплату (банк-эмитент).