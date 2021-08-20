АМКУ разрешил казахской финтех-компании приобрести платежную систему Portmone
Антимонопольный комитет разрешил казахской финтех-компании Kaspi.kz приобрести платежную систему Portmone
Об этом сообщила пресс-служба АМКУ.
Согласно сообщению, Комитет позволил казахской компании Kaspi Pay приобрести акции компании Budus Investments Limited (г. Никосия, Кипр), что обеспечивает превышение 50% голосов в высшем органе управления компании.
Кроме того, АМКУ разрешил гражданину Украины - заместителю председателя правления компании Kaspi.kz назначение на должность директора компании "Портмоне Онлайн".
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