АМКУ оштрафовал Ощадбанк почти на 14 млн грн

Об этом сообщили в пресс-служба ведомства.

Отмечается, что нарушение Ощадбанка состояло в приобретении в собственность целостного имущественного комплекса сооружений "Рыбной ярмарки и комплекса по хранению, производству продуктов питания для ООО "Логистик центр "Скандинавия", без получения обязательного разрешения Антимонопольного комитета.

При определении размера штрафа Комитет учел, что Ощадбанк факта нарушения не признал и препятствовал расследованию, в частности не сотрудничал с органами АМКУ, не способствовал выяснению обстоятельств дела. "Из-за такого препятствования расследованию сбор доказательств по делу длился почти 4 года. В то же время отмечаем, что Ощадбанк мог избежать столь значительных санкций, вовремя получив разрешение Комитета на концентрацию", - сказали в АМКУ.

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