АМКУ оштрафовал Ощадбанк почти на 14 млн грн
Антимонопольный комитет оштрафовал АО "Ощадбанк" на 13,89 млн грн за осуществление концентрации без разрешения АМКУ
Об этом сообщили в пресс-служба ведомства.
Отмечается, что нарушение Ощадбанка состояло в приобретении в собственность целостного имущественного комплекса сооружений "Рыбной ярмарки и комплекса по хранению, производству продуктов питания для ООО "Логистик центр "Скандинавия", без получения обязательного разрешения Антимонопольного комитета.
"Из-за такого препятствования расследованию сбор доказательств по делу длился почти 4 года. В то же время отмечаем, что Ощадбанк мог избежать столь значительных санкций, вовремя получив разрешение Комитета на концентрацию", - сказали в АМКУ.
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Эспрессо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
26.6
Покупка 26.6Продажа 26.82
-
EUR
Покупка 31.25Продажа 31.61
- Актуальное
- Важное