АМКУ оштрафовал две компании почти на 26 млн грн за сговор на торгах

Об этом сообщили в Антимонопольном комитете Украины.

Госэкоинспекция объявила тендер о приобретении для технического перевооружения легковых автомобилей с гибридной силовой установкой. По результатам торгов победителем было признано ООО "Артсити", с которым в дальнейшем был заключен договор на общую сумму 35,8 млн грн (с НДС).

Как установил АМКУ, указанные субъекты хозяйствования согласовали между собой условия участия в торгах и таким образом конкуренция между ними была устранена.

В результате ООО «Артсити» и ООО «Артмотор» признаны причастными к совершению нарушения, предусмотренного пунктом 4 части 2 статьи 6, пунктом 1 статьи 50 Закона Украины "О защите экономической конкуренции".

За это нарушение компании уплатят штрафы общей суммой почти 25,9 млн грн.

В январе этого года Антимонопольный комитет сообщал о продаже Фирташем предприятия в Крыму российской компании.