АМКУ оштрафовал две компании почти на 26 млн грн за сговор на торгах
На торгах по приобретению легковых автомобилей для Государственной экологической инспекции Украины две компании-участницы сговорились между собой, устранив конкуренцию
Об этом сообщили в Антимонопольном комитете Украины.
Госэкоинспекция объявила тендер о приобретении для технического перевооружения легковых автомобилей с гибридной силовой установкой. По результатам торгов победителем было признано ООО "Артсити", с которым в дальнейшем был заключен договор на общую сумму 35,8 млн грн (с НДС).
Как установил АМКУ, указанные субъекты хозяйствования согласовали между собой условия участия в торгах и таким образом конкуренция между ними была устранена.
В результате ООО «Артсити» и ООО «Артмотор» признаны причастными к совершению нарушения, предусмотренного пунктом 4 части 2 статьи 6, пунктом 1 статьи 50 Закона Украины "О защите экономической конкуренции".
За это нарушение компании уплатят штрафы общей суммой почти 25,9 млн грн.
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