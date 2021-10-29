АМКУ оштрафовал две компании на 182,5 млн грн за сговор во время строительства Подольского моста в Киеве
Антимонопольный комитет Украины (АМКУ) оштрафовал две компании на 182,6 млн грн за сговор во время проведения тендеров на достройку Подольского моста в Киеве
Об этом сообщает пресс-служба АМКУ.
Согласно сообщению, АМКУ оштрафовал компании "Форма" и "Эко-Буд-Трейд" на 182,6 млн грн за нарушение законодательства о защите экономической конкуренции. Нарушители также лишены права участия в публичных закупках на три года.
Отмечается, компания "Эко-Буд-Трейд" стала победителем в двух тендерах на достройку Подольского моста в Киеве в результате сговора. С компанией были заключены договоры на общую сумму 6,1 млрд грн с НДС, и компания теперь строит мостовой переход.
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