АМКУ оштрафовал две компании на 182,5 млн грн за сговор во время строительства Подольского моста в Киеве

Об этом сообщает пресс-служба АМКУ.



Согласно сообщению, АМКУ оштрафовал компании "Форма" и "Эко-Буд-Трейд" на 182,6 млн грн за нарушение законодательства о защите экономической конкуренции. Нарушители также лишены права участия в публичных закупках на три года.



Отмечается, компания "Эко-Буд-Трейд" стала победителем в двух тендерах на достройку Подольского моста в Киеве в результате сговора. С компанией были заключены договоры на общую сумму 6,1 млрд грн с НДС, и компания теперь строит мостовой переход.



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