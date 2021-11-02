АМКУ исследует соблюдение конкуренции во время аукциона по приватизации завода "Большевик"

Об этом сообщила пресс-служба Антимонопольного комитета Украины (АМКУ).



Согласно сообщению, Комитет по собственной инициативе приступил к исследованию относительно наличия или отсутствия признаков нарушений законодательства о защите экономической конкуренции в действиях участников аукциона по продаже пакета акций Первого киевского машиностроительного завода.



"В ходе исследования Комитет проверит приведенные в средствах массовой информации факты о возможных неконкурентных действиях участников аукциона", - говорится в сообщении.



В пресс-службе напомнили, что аукцион по приватизации завода состоялся при участии трех участников. Окончательная цена объекта во время аукциона увеличилась на 40 млн грн, что составляет всего два шага участников (один шаг – 20 млн грн).

Напомним, 27 октября Киевский завод "Большевик", ставший первым объектом крупной приватизации, был продан на аукционе за 1,4 млрд грн.