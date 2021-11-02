Львов Главная
ru ua
Львов Главная
Коронавирус
Война с Россией
Главная Экономика АМКУ исследует соблюдение конкуренции во время аукциона по приватизации завода "Большевик"

АМКУ исследует соблюдение конкуренции во время аукциона по приватизации завода "Большевик"

2 ноября, 2021 вторник
16:54
Экономика завод "Большевик"

Антимонопольный комитет Украины исследует соблюдение законодательства о защите экономической конкуренции во время аукциона по приватизации завода "Большевик"

Об этом сообщила пресс-служба Антимонопольного комитета Украины (АМКУ).

Согласно сообщению, Комитет по собственной инициативе приступил к исследованию относительно наличия или отсутствия признаков нарушений законодательства о защите экономической конкуренции в действиях участников аукциона по продаже пакета акций Первого киевского машиностроительного завода.

"В ходе исследования Комитет проверит приведенные в средствах массовой информации факты о возможных неконкурентных действиях участников аукциона", - говорится в сообщении.

В пресс-службе напомнили, что аукцион по приватизации завода состоялся при участии трех участников. Окончательная цена объекта во время аукциона увеличилась на 40 млн грн, что составляет всего два шага участников (один шаг – 20 млн грн).

  • Напомним, 27 октября Киевский завод "Большевик", ставший первым объектом крупной приватизации, был продан на аукционе за 1,4 млрд грн.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Эспрессо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb



 
аукцион
конкуренция
Читайте также:
1 ноября, 2021 понедельник
Автомобиль с нардепом Кивой остановили за нарушение ПДД. У водителя выявили поддельные документы
Анна Скороход та Антон Поляков
31 октября, 2021 воскресенье
"Никто не объясняет борозду на шее от удушения". Анна Скороход говорит, что Антон Поляков был убит
Артем Довбик
1 ноября, 2021 понедельник
"Днепр-1" решил продать героя Украины на Евро-2020 Довбика
Киев
+7
  • Киев
  • Львов
  • Винница
  • Днепр
  • Донецк
  • Житомир
  • Запорожье
  • Ивано-Франковск
  • Кропивницкий
  • Луганск
  • Луцк
  • Николаев
  • Одесса
  • Полтава
  • Ровно
  • Сумы
  • Симферополь
  • Тернополь
  • Ужгород
  • Харьков
  • Херсон
  • Хмельницкий
  • Черкасси
  • Черновцы
  • Чернигов
  • USD 26.21
    Покупка 26.21
    Продажа 26.43
  • EUR
    Покупка 30.28
    Продажа 30.66
LIVE
  • Актуальное
  • Важное
2021, вторник
2 ноября
20:19
ЕСПЧ начал рассматривать жалобу Януковича против Украины относительно расследования якобы покушений на него
20:14
Усик рассказал, с кем он хочет драться за титул абсолютного чемпиона мира
20:01
50 оттенков антисерого: как переживать стрессы в межсезонье
19:58
Обновлено
"Барселона" - "Динамо"
"Динамо" – "Барселона": онлайн-трансляция матча Лиги чемпионов
19:56
Серхио Агуеро
Звездный футболист "Барселоны" может завершить карьеру из-за проблем с сердцем
19:35
Джеф Безос
Основатель Amazon Джефф Безос пожертвует 2 млрд долларов на восстановление природы
19:32
Войска готовы к эскалации со стороны РФ и проведению контрнаступательной операции, - командующий Объединенными силами
19:17
Георгий Бущан
Будем играть с самой слабой "Барселоной" за последние 10 лет, - голкипер "Динамо" сделал дерзкое заявление
18:46
На конгрессе НАДУ озвучены планы по восстановлению 24 тыс. км дорог к 2024 году
18:41
Тибо Куртуа и Андрей Лунин
Звездный футболист назвал главную причину, почему Лунин не играет в "Реале"
18:39
Министр обороны Таран подал в отставку
18:04
SafeBorder
Рада поддержала за основу введение уголовной ответственности за подделку COVID-сертификатов
18:03
"Динамо" разгромило "Барселону" и досрочно вышло в плей-офф юношеской Лиги УЕФА
17:54
Задействовали запрещенные минометы: россияне в зоне ООС убили украинского военного
17:54
Рада
Во время карантина в Раду будут пускаться только с COVID-сертификатом о вакцинации или с отрицательным ПЦР-тестом
17:49
Верховная Рада
Рада предварительно поддержала упрощение приобретения гражданства для иностранцев, защищавших Украину на фронте
17:38
Зеленский
Около 57% украинцев не одобряют действия Зеленского, более 71% считают неправильным направление движения дел в стране, - исследование
17:37
Василий Ломаченко
Бегает по песку: Ломаченко показал, как готовится к бою с Комми
17:15
Виталий Миколенко
"Динамо" - "Барселона": букмекеры дали неутешительный прогноз на матч Лиги чемпионов
17:08
YouTube
Google и YouTube заблокировали Следственный комитет Беларуси из-за санкций
16:39
паспорт
Минцифры: получить COVID-сертификат в "Дии" смогут украинцы с паспортами старого образца
16:37
Артур Герасимов
Мы собрали необходимые голоса для внеочередного заседания, чтобы принять закон о кислородных станциях в больницах, – сопредседатель "Европейской солидарности" Герасимов
16:31
Выборы в Черкасской области: избирком не посчитал голоса, потому что нет кворума
16:30
Газ
Украина готова со следующего года начать транспортировку биометана
16:13
ДНР
Пытки в тюрьме "Изоляция": одному из боевиков объявлено заочное подозрение
16:00
Денис Шмигаль
Правительство запретило: Шмигаль пообещал, что никаких отключений потребителей от света и газа в Украине не будет
15:54
Более 2 тыс. абитуриентов с оккупированных территорий в этом году поступили в украинские вузы
15:47
Нафтогаз
Нефтегаз начал сотрудничество с Новой почтой для подключения новых клиентов
15:17
Наталья Диденко
В Украину идут порывистый ветер и дожди, - синоптик Наталья Диденко
15:03
суд
В Херсонской области задержан руководитель теруправления Государственной судебной администрации, находившийся в розыске
15:01
госбюджет
Рада приняла за основу госбюджет-2022
14:55
Винницкий аэропорт начал реконструкцию взлетно-посадочной полосы
14:48
Алексей Данилов
"Идет сознательная дезинформация общества": Данилов о заявлениях относительно стягивания российских войск на границу Украины
14:47
Уайлдеру бросил вызов автор главной сенсации 2019 года в боксе
14:46
Улучшение кредитования и скидки на аренду: Кабмин рассматривает новые возможности поддержки бизнеса в "красных" зонах
14:34
дия
У "Дии" появился детский COVID-сертификат
14:31
карантин
"Красная" зона: в Киевской области усилили контроль за соблюдением карантина
14:17
Зеленский
Зеленский ввел в действие четыре решения СНБО о санкциях
14:17
Антонио Конте
Конте был назначен главным тренером клуба АПЛ
14:06
Укрпочта
Укрпочта в январе-сентябре увеличила чистую прибыль в два раза – до 131 млн грн
Больше новостей
Facebook Twitter
Про нас

Перепечатка и иное использование материалов, размещенных на сайте разрешается при условии ссылки на espreso.tv. Интернет-издания могут использовать материалы сайта, размещать видео при условии ссылки на espreso.tv. Запрещено копирование и использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства Интерфакс-Украина, УНИАН, Reuters, Associated Press. Материалы обозначены меткой "Реклама" публикуются на правах рекламы, по вопросам рекламы обращайтесь по адресу adv@espreso.tv. Курсы валют предоставлены kurs.com.ua

  • © 2021 ESPRESO.TV