"Америкосы приволокли подкрепление им, оружие. Там Америка и весь мир": СБУ перехватила разговор оккупантов, шокированных поддержкой Украины
Российские захватчики шокированы тем, что весь мир поддерживает Украину оружием
СБУ перехватила очередные разговоры оккупантов, обсуждающих между собой поддержку Украины по всему миру.
Это резко контрастирует с "подкреплением" захватчиков, поскольку им везут "молодых долбней", у которых даже бронежилетов нет.
"Америкосы приволокли подкрепление им, оружие. Там Америка и весь мир, нах*й! Все туда ху*рят, понял, подкрепление им, бл*дь! Все против России", – говорит один оккупант другому.
Он добавляет, что разговаривал с коллегой, занимающимся пополнением для их армии. "Пиз*ец, говорит, братан, пиз*ец. Молодняк, говорит, долбо*бы едут. Я вообще в ах*е. Заехали туда, а они без броников, без них*я. Пошли в магазин пиво покупать…" жалуется рашист.
- Напомним, оккупанты пытаются вырваться из войны через пленение и сдаются охотнее, чем в первые недели масштабной войны - СБУ.
- ВСУ наголову разбили 58-ю армию врага, которую захватчики называли одной из передовых в России
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