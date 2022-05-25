СБУ перехватила очередные разговоры оккупантов, обсуждающих между собой поддержку Украины по всему миру.

Это резко контрастирует с "подкреплением" захватчиков, поскольку им везут "молодых долбней", у которых даже бронежилетов нет.

"Америкосы приволокли подкрепление им, оружие. Там Америка и весь мир, нах*й! Все туда ху*рят, понял, подкрепление им, бл*дь! Все против России", – говорит один оккупант другому.

Он добавляет, что разговаривал с коллегой, занимающимся пополнением для их армии. "Пиз*ец, говорит, братан, пиз*ец. Молодняк, говорит, долбо*бы едут. Я вообще в ах*е. Заехали туда, а они без броников, без них*я. Пошли в магазин пиво покупать…" жалуется рашист.

Напомним, оккупанты пытаются вырваться из войны через пленение и сдаются охотнее, чем в первые недели масштабной войны - СБУ.

ВСУ наголову разбили 58-ю армию врага, которую захватчики называли одной из передовых в России

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