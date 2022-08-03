Американцы "закрыли счет" уничтожением лидера "Аль-Каиды", - эксперт-международник Кореньков
Александр Кореньков, директор международного Центра исследования проблем безопасности, считает, что последние 10 лет Айман аз-Завахири оставался только идейным лидером небольшого количества настоящих джихадистов, поэтому его ликвидация никак не отразится на терроризме в мире
Такое мнение он высказал в эфире Еспресо.
Александр Кореньков прокомментировал антитеррористическую операцию США, проведенную 31 июля, по ликвидации лидера "Аль-Каиды" Аймана аз-Завахири .
"Это очень важное событие, потому что сейчас с уничтожением лидера "Аль-Каиды" США закрыли собственный счет после того, что оставалось "отдать долг" за 11 сентября. Кроме того, проблема террористов, особенно такого пенсионного возраста, как аз-Завахири , что рано или поздно они пытаются завязать со своим террористическим прошлым или как-то улучшить свою жизнь. И когда Айман аз-Завахири перебрался в Кабул, то американцы поймали и уничтожили его, таким образом поставив точку", - пояснил директор международного Центра исследования проблем безопасности .
Кореньков отметил, что последние 10 лет Айман аз-Завахири оставался только идейным лидером небольшого количества настоящих джихадистов, поэтому его ликвидация никак не отразится на терроризме в мире.
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- В тот же день Байден подтвердил ликвидацию лидера "Аль-Каиды" Аймана аз-Завахири.
- 3 августа координатор Совета национальной безопасности США по стратегическим коммуникациям Джон Кирби заявил, что Белый дом после ликвидации лидера "Аль-Каиды" готов ударить по террористам в других странах.
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