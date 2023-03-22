Американцы считают кибертерроризм главной критической угрозой для США – опрос
Жители США назвали кибертерроризм главной угрозой для интересов страны – большей, чем разработка ядерной опасности или международный терроризм
Таковы итоги опроса общественного мнения Gallup, которые приводит "Голос Америки ".
Отвечая на вопрос о критических угрозах для Соединенных Штатов, 84% респондентов назвали такими кибератаки и использование технологий для распространения раздора и страха в обществе.
74% и 73% опрошенных обеспокоены разработкой ядерного оружия Ираном и Северной Кореей, 68% назвали наибольшей угрозой международный терроризм.
Далее разместились "военная мощь Китая", "экономическая мощь Китая", "конфликт между Россией и Украиной", "глобальное потепление или изменение климата" и "военная мощь России".
Как отмечает издание, нет большого разногласия во взглядах на этот вопрос между демократами и республиканцами. Исключением стала тема климатических изменений, которая беспокоит 85% сторонников демократов и 21% республиканцев.
Опрос Gallup World Affairs проводился 1-23 февраля. По сравнению с прошлым годом, остаются распространенными взгляды на военную и экономическую мощь Китая как на критическую угрозу для жизненно важных интересов безопасности США, а общественное мнение о российской армии как о критической угрозе упало с 59% в 2022 году до 51% в этом году. Кроме того, впервые с 2004 года менее 7 из 10 американцев назвали международный терроризм критической угрозой.
- О том, каким из государственных и общественных институтов больше всего доверяют украинцы, согласно одному из самых свежих опросов - читайте по этой ссылке
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
38.09
Покупка 38.09Продажа 38.87
-
EUR
Покупка 40.35Продажа 41.24
- Актуальное
- Важное