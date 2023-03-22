Американцы считают кибертерроризм главной критической угрозой для США – опрос

Таковы итоги опроса общественного мнения Gallup, которые приводит "Голос Америки ".

Отвечая на вопрос о критических угрозах для Соединенных Штатов, 84% респондентов назвали такими кибератаки и использование технологий для распространения раздора и страха в обществе.

74% и 73% опрошенных обеспокоены разработкой ядерного оружия Ираном и Северной Кореей, 68% назвали наибольшей угрозой международный терроризм.

Далее разместились "военная мощь Китая", "экономическая мощь Китая", "конфликт между Россией и Украиной", "глобальное потепление или изменение климата" и "военная мощь России".

Как отмечает издание, нет большого разногласия во взглядах на этот вопрос между демократами и республиканцами. Исключением стала тема климатических изменений, которая беспокоит 85% сторонников демократов и 21% республиканцев.

Опрос Gallup World Affairs проводился 1-23 февраля. По сравнению с прошлым годом, остаются распространенными взгляды на военную и экономическую мощь Китая как на критическую угрозу для жизненно важных интересов безопасности США, а общественное мнение о российской армии как о критической угрозе упало с 59% в 2022 году до 51% в этом году. Кроме того, впервые с 2004 года менее 7 из 10 американцев назвали международный терроризм критической угрозой.