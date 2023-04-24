Об этом сообщает Reuters .

На начальном этапе группа реагирования на стихийные бедствия будет работать вне Судана. Среди их главных задач – координация помощи с международным сообществом и партнерами, а также работа по определению приоритетных потребностей и безопасная доставка гуманитарной помощи в страну.

"Боевые действия между Суданскими вооруженными силами и Силами оперативной поддержки в Судане унесли сотни жизней, тысячи получили ранения и в очередной раз подорвали демократические устремления суданского народа, ощущается нехватка электроэнергии, воды и продовольствия", - говорится в заявлении USAID.

Треть населения Судана, почти 16 миллионов человек, уже нуждалась в гуманитарной помощи для удовлетворения основных человеческих потребностей еще до начала боевых действий, говорят в Агентстве.