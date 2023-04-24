Американцы развернут группу экспертов по реагированию на стихийные бедствия в Судане
Агентство США по международному развитию (USAID) направило в Судан для координации гуманитарной помощи специальную группу экспертов по реагированию на стихийные бедствия
Об этом сообщает Reuters .
На начальном этапе группа реагирования на стихийные бедствия будет работать вне Судана. Среди их главных задач – координация помощи с международным сообществом и партнерами, а также работа по определению приоритетных потребностей и безопасная доставка гуманитарной помощи в страну.
"Боевые действия между Суданскими вооруженными силами и Силами оперативной поддержки в Судане унесли сотни жизней, тысячи получили ранения и в очередной раз подорвали демократические устремления суданского народа, ощущается нехватка электроэнергии, воды и продовольствия", - говорится в заявлении USAID.
Треть населения Судана, почти 16 миллионов человек, уже нуждалась в гуманитарной помощи для удовлетворения основных человеческих потребностей еще до начала боевых действий, говорят в Агентстве.
- Столкновения между Силами быстрого реагирования (RSF) и регулярной армией продолжаются в Судане с 15 апреля. В тот день в Хартуме армия оцепила одну из баз военизированных сил быстрой поддержки (RSF) страны, после чего в городе началась стрельба. Как утверждают военные, таким образом они решили остановить мятежников.
- При этом CNN утверждает, что RSF вооружает приближенный к Владимиру Путину российскую ЧВК Вагнера .
- По состоянию на 19 апреля в Судане во время столкновений между армией страны и военизированной группировкой Сил быстрой поддержки (RSF) погибли 270 человек, 2600 получили ранения. Уже на 23 апреля в результате вооруженных столкновений погибли по меньшей мере 420 человек, включая 264 мирных жителей.
- В свою очередь Соединенные Штаты Америки, а вслед за ними и другие ведущие страны мира, занимаются эвакуацией своих дипломатов и граждан из Судана .
- В столице Судана Хартуме 23 апреля Силы быстрого реагирования атаковали тюрьму "Копер", где содержали экс-президента Омара аль-Башира и его сторонников. Телевизионный канал Al Araby утверждает, что аль-Башир сбежал из тюрьмы.
- После этого представитель Евросоюза призвал стороны конфликта немедленно прекратить огонь в Судане.
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