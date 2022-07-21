Эксперт поделился деталями в эфире телеканала "Еспресо".

"Вчера, 20 июля, глава Объединенного комитета начальников штабов США генерал Марк Милли и министр обороны США Ллойд Остин говорили о том, что они удивлены, как быстро украинские военные овладели заграничной техникой и как эффективно ВСУ ее используют. Это залог дальнейшего предоставления Вооруженным силам Украины подобных систем вооружений и даже еще более сложных", - отметил Згурец.

Военный эксперт добавил, что необходимо делать реальные шаги, чтобы на поле боя было больше исправной иностранной техники.

"Однако существует проблема с ремонтом и обслуживанием этих пестрых систем разных стран, которые имеют Вооруженные силы Украины. Подытоживая встречу в Рамштайне 20 июля, министр обороны Алексей Резников сообщил, что неотложной потребностью является систематизация и построение единой логистической системы. Понимание этой проблемы уже назрело, так что ВСУ будут делать реальные шаги, чтобы изменить ситуацию к лучшему, чтобы на поле боя было больше исправной техники", - отметил Сергей Згурец.

20 июля на пресс-конференции после Рамштайна-4 министр обороны США Ллойд Остин рассказал о передаче Украине установок HIMARS и систем ПВО NASAMS, также отметил умение украинцев быстро учиться.

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