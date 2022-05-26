Американцы понимают: война в Украине – это не только война Кремля против Киева. Это война Москвы против Вашингтона, – политолог Басараб
Политолог Михаил Басараб считает, что россияне пришли в Украину демонтировать лидерскую роль США в мире. Поэтому помощь Украине критически необходима для США
Такое мнение он высказал в эфире телеканала "Эспрессо".
"Наше счастье заключается в том, что союзниками Украины в США являются не только представители офиса президента Байдена, но и двухпартийное большинство в Конгрессе США. Демократы и республиканцы понимают, насколько важна борьба Украины в отпоре агрессии России. Потому что американцы четко понимают, что война России против Украины – это не только война Кремля против Киева. Это война Москвы против Вашингтона", – заметил Басараб.
Также политолог добавил, что Путин и его приспешники говорят о том, что они в Украине воюют против НАТО.
"В США понимают, что зайдя в Украину россияне пришли по их душу тоже. Россияне пришли демонтировать лидерскую роль США в мире. Поэтому помощь Украине критически необходима для США. Если бы Украина проиграла в этой войне, то проиграла бы не только Украина, проиграли бы Соединенные Штаты Америки Мы не можем игнорировать внутриамериканские дискуссии, потребности и интересы американских налогоплательщиков Особенность американской элиты и американской внешней политики заключается в том, что в них сочетается прагматизм и миссионерское видение. США и ленд-лиз заработает", - подчеркнул Басараб.
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