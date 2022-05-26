Такое мнение он высказал в эфире телеканала "Эспрессо".

"Наше счастье заключается в том, что союзниками Украины в США являются не только представители офиса президента Байдена, но и двухпартийное большинство в Конгрессе США. Демократы и республиканцы понимают, насколько важна борьба Украины в отпоре агрессии России. Потому что американцы четко понимают, что война России против Украины – это не только война Кремля против Киева. Это война Москвы против Вашингтона", – заметил Басараб.

Также политолог добавил, что Путин и его приспешники говорят о том, что они в Украине воюют против НАТО.

"В США понимают, что зайдя в Украину россияне пришли по их душу тоже. Россияне пришли демонтировать лидерскую роль США в мире. Поэтому помощь Украине критически необходима для США. Если бы Украина проиграла в этой войне, то проиграла бы не только Украина, проиграли бы Соединенные Штаты Америки Мы не можем игнорировать внутриамериканские дискуссии, потребности и интересы американских налогоплательщиков Особенность американской элиты и американской внешней политики заключается в том, что в них сочетается прагматизм и миссионерское видение. США и ленд-лиз заработает", - подчеркнул Басараб.

Президент США Джо Байден подписал закон о выделении Украине помощи безопасности в $40 млрд

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