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Американцы помогут построить на АЭС Украины 14 новых энергоблоков

20 ноября, 2021 суббота
20:48
Экономика Хмельницкая АЭС

В понедельник, 22 ноября 2021 года, НАЭК "Энергоатом" и американская компания Westinghouse намерены подписать двусторонние соглашения по реализации проекта строительства на Хмельницкой АЭС двух новых энергоблоков по технологии АР1000

Об этом компания заявила сегодня, 20 ноября 2021 года, передает Еспресо.TV.

"В последние месяцы Энергоатом провел десятки раундов переговоров с американской стороной. По их результатам подготовлены проекты первых двусторонних соглашений по реализации проекта строительства на ХАЭС двух новых энергоблоков по технологии АР1000. Они будут подписаны 22 ноября", - говорится в сообщении от НАЭК на ее официальном сайте.

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Подписание соглашений, которые дадут старт новому этапу развития ядерной энергетики, предусматривающему строительство в Украине к 2040 году 14 новых энергоблоков, планируется в Киеве на международной конференции "Атомные возможности для развития страны".


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энергоблоки
Энергоатом
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