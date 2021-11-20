Американцы помогут построить на АЭС Украины 14 новых энергоблоков

Об этом компания заявила сегодня, 20 ноября 2021 года, передает Еспресо.TV.

"В последние месяцы Энергоатом провел десятки раундов переговоров с американской стороной. По их результатам подготовлены проекты первых двусторонних соглашений по реализации проекта строительства на ХАЭС двух новых энергоблоков по технологии АР1000. Они будут подписаны 22 ноября", - говорится в сообщении от НАЭК на ее официальном сайте.



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Подписание соглашений, которые дадут старт новому этапу развития ядерной энергетики, предусматривающему строительство в Украине к 2040 году 14 новых энергоблоков, планируется в Киеве на международной конференции "Атомные возможности для развития страны".

Напомним, 13 октября на 85-м году ушел из жизни первый директор Чернобыльской АЭС Виктор Брюханов. Он возглавлял строительство и эксплуатацию станции вплоть до аварии в апреле 1986 года.

29 июля 1988 года Брюханова приговорили к 10 годам лишения свободы, однако через 5 лет досрочно освободили.



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