Американцы помогут построить на АЭС Украины 14 новых энергоблоков
В понедельник, 22 ноября 2021 года, НАЭК "Энергоатом" и американская компания Westinghouse намерены подписать двусторонние соглашения по реализации проекта строительства на Хмельницкой АЭС двух новых энергоблоков по технологии АР1000
Об этом компания заявила сегодня, 20 ноября 2021 года, передает Еспресо.TV.
"В последние месяцы Энергоатом провел десятки раундов переговоров с американской стороной. По их результатам подготовлены проекты первых двусторонних соглашений по реализации проекта строительства на ХАЭС двух новых энергоблоков по технологии АР1000. Они будут подписаны 22 ноября", - говорится в сообщении от НАЭК на ее официальном сайте.
Читайте также: Уничтожение Энергоатома действующей властью обернется его поглощением Ростатомом, - расследование Татьяны Чорновол
Подписание соглашений, которые дадут старт новому этапу развития ядерной энергетики, предусматривающему строительство в Украине к 2040 году 14 новых энергоблоков, планируется в Киеве на международной конференции "Атомные возможности для развития страны".
- Напомним, 13 октября на 85-м году ушел из жизни первый директор Чернобыльской АЭС Виктор Брюханов. Он возглавлял строительство и эксплуатацию станции вплоть до аварии в апреле 1986 года.
- 29 июля 1988 года Брюханова приговорили к 10 годам лишения свободы, однако через 5 лет досрочно освободили.
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
26.44
Покупка 26.44Продажа 26.7
-
EUR
Покупка 29.81Продажа 30.26
- Актуальное
- Важное