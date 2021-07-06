Американцы покинули свою главную авиабазу в Афганистане
Американские военные покинули авиационную базу Баграм в Афганистане. Они не предупредили афганских военных о своем решении
Об этом сообщает Associated Press.
Авиабаза Баграм была одной из главных военных баз США в Афганистане в течение 20 лет.
Афганские военные заявили, что им не сообщили о том, что американцы освободили базу. Отмечается, что после побега американцев базу успели ограбить мародеры.
- Напомним, что президент США Джо Байден заявил, что американские войска будут выведены из Афганистана до 11 сентября.
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