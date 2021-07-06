Американцы покинули свою главную авиабазу в Афганистане

Об этом сообщает Associated Press.

Авиабаза Баграм была одной из главных военных баз США в Афганистане в течение 20 лет.

Афганские военные заявили, что им не сообщили о том, что американцы освободили базу. Отмечается, что после побега американцев базу успели ограбить мародеры.

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