Фото показала телекомпания SkyNews.

На снимках виден дым от горящих транспортных средств и построек в нескольких местах в северной части острова Змеиный в Черном море.

30 июня оккупанты покинули Змеиный, на острове пожар.

27 июня Украина нанесла 10 точечных ударов по острову Змеиный и уничтожила еще один зенитно-пушечный ракетный комплекс.

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