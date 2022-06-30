Американцы показали спутниковые снимки Змеиного после бегства россиян
Аэрокосмическая компания Maxar Technologies опубликовала снимки украинского острова Змеиный после того, как оттуда ушли российские военные
Фото показала телекомпания SkyNews.
На снимках виден дым от горящих транспортных средств и построек в нескольких местах в северной части острова Змеиный в Черном море.
- 30 июня оккупанты покинули Змеиный, на острове пожар.
- 27 июня Украина нанесла 10 точечных ударов по острову Змеиный и уничтожила еще один зенитно-пушечный ракетный комплекс.
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