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Американцы перехватили 5 ракет, нацеленных на аэропорт Кабула

30 августа, 2021 понедельник
11:32
Новости

30 августа американская противоракетная оборона перехватила 5 ракет, выпущенных по аэропорту Хамида Карзая в Кабуле

Об этом пишет Reuters.

Американский чиновник сообщил агентству Reuters, что часть ракет была перехвачена системой противоракетной обороны.

Атака произошла на следующий день после того, как американские силы осуществили вторую атаку беспилотников в Афганистане после взрыва смертника в четверг в аэропорту, в результате которого погибли почти 200 человек. Среди погибших также было по меньшей мере 13 американских военных.

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Афганские СМИ сообщают, что ракетный удар в понедельник был осуществлен с задней части автомобиля. По данным информационного агентстваPajhwok , несколько ракет попали в разные части столицы Афганистана.

Несколько ракет были выпущены в международный аэропорт Кабула, за день до окончания срока выхода американских войск из Афганистана.

Белый дом, который подтвердил нападение, заявил, что операции по эвакуации в аэропорту не прерываются, добавив, что президент США Джо Байдена проинформировали о последней ракетную атаку в понедельник утром, направленную на аэропорт Хамида Карзая в Кабуле, передает Аль-Джазира.

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