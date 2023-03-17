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Американцы отправили еще один дрон в акваторию Черного моря

17 мартa, 2023 пятница
14:50
Мир

В акваторию Черного моря вошел американский беспилотник RQ-4 Global Hawk с позывным FORTE10

Об этом свидетельствуют данные Flightradar24.

Отмечается, что беспилотник США RQ-4 Global Hawk взлетел с авиабазы Сигонелла вблизи итальянского города Катания.

Позже он на протяжении нескольких часов находился в воздушном пространстве Румынии, а затем зашел в акваторию Черного моря.

  • Напомним, 14 марта в международном авиапространстве над Черным морем российский истребитель Су-27 столкнулся с американским беспилотником MQ-9 Reaper. В результате инцидента дрон был сбит. После инцидента США начали переговоры с РФ на "высшем уровне" и вызвали посла России в Вашингтоне.
  • Российский посол в США Анатолий Антонов после инцидента со сбитием американского дрона MQ-9 Reaper над Черным морем сказал, что Москва не хочет конфронтации с Соединенными Штатами, но "американским самолетам нечего делать вблизи российской границы".
  • 16 марта министерство обороны США обнародовало видео столкновения российского Су-27 с американским дроном MQ-9 над Черным морем во вторник.
  • Впоследствии координатор Совета нацбезопасности Белого дома Джон Кирби заявил, что преследование российским пилотом американского беспилотника было сознательным и агрессивным действием.
  • Позже журналисты CNN сообщили, что Соединенные Штаты анализируют, насколько целесообразно продолжать операции над Черным морем после уничтожения российским истребителем одного из них 14 марта.
Украина
Россия
Крым
скандал
США
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2023, пятница
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